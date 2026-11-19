특정인 주거지 등을 찾아가 오물을 투척하고 래커칠을 하는 방식으로 '사적 보복'을 대행한 조직의 총책과 중간 관리책 등이 구속 송치됐습니다.



대구경찰청 광역범죄수사대는 사적 보복 대행업체 총책 A씨와 중간 관리책 등 8명을 구속 상태로 공소청에 넘겼다고 밝혔습니다.



이들에겐 범죄집단 조작 및 가입, 주거침입, 명예훼손 등의 죄목이 적용됐습니다.



경찰은 조직의 지시를 받고 보복 범행을 저질렀다가 검거돼 이미 재판에 넘겨진 행동대원 26명에게도 범죄집단 가입·활동 등 혐의를 추가로 적용해 입건했습니다.



A씨가 총책으로 있는 조직은 2025년 8월부터 지난 3월까지 텔레그램 채널을 이용해 범행 의뢰를 받은 뒤 서울, 대구 등지에 있는 피해자 90여명의 주거지와 영업장 등을 찾아가 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커로 욕설이 담긴 낙서를 하고, 자극적인 허위 사실이 적힌 전단도 유포한 혐의를 받고 있습니다.



사적 보복을 대신해주는 대가로 A씨는 건당 최대 수백만 원 상당의 가상자산 등을 의뢰자들로부터 받은 뒤 범행을 지시한 것으로 나타났습니다.



조직원들과 연락을 취하는 데 있어선 수사망을 피하기 위해 비대면 원칙을 고수했고, 범행 대행비도 가상자산으로만 받았습니다.



경찰은 범행 현장 CCTV 분석과 가상자산 추적, 통신 수사 등을 통해 A씨를 포함한 조직원들을 차례로 검거했습니다.



경찰은 총책 검거로 범죄 조직이 실질적으로 와해됐다며 범행 의뢰자들에 대한 수사도 이어갈 것이라고 밝혔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)