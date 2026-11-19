법학적성시험 LEET와 수능 부정행위 의혹의 중심에 선 이진우 씨가 현재 행방불명 상태인 가운데, 경찰 등 관계 기관이 이 씨의 소재 파악에 나섰습니다.



수능 국어 실시간 풀이를 예고했던 이진우 씨가 약속했던 공개 검증장에 모습을 드러내지 않았다는 소식이 전해진 직후인 오늘 오전 8시 42분쯤, 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 취지의 신고가 경찰에 접수된 것으로 알려졌습니다.



이에 경찰과 소방 등은 함께 관악구 신림동의 자택을 찾았지만 이 씨는 없었습니다.



현재 소방은 철수했고 경찰은 이 씨 소재와 관련한 탐문 등을 이어가고 있는 것으로 전해졌습니다.



확인된 이 씨의 마지막 행적은 어제(18일) 공개된 한 언론사와 인터뷰입니다.



이 씨는 공개 검증으로 실력을 보여준 뒤 의혹을 털어내겠다고 말했지만, 검증 주관사 측의 연락도 받지 않은 채 잠적한 상탭니다.



이 씨가 확언했던 검증을 스스로 무산시키면서 경찰 수사도 급물살을 타는 수순입니다.



경찰은 어제 변호사들의 고발장을 받은 직후 서둘러 해당 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당했습니다.



이 씨의 의혹이 다른 국가시험도 아닌 수능시험 부정행위 의혹으로 번지면서 사실관계를 확인하기 위해 신병 확보 등 강제수사가 불가피할 것으로 전망됩니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)