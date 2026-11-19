이미지 확대하기

영화감독 장항준이 영화 '왕과 사는 남자'의 통 큰 인센티브를 자랑하며 못 말리는 '거장 부심'을 폭발시킨다.19일 밤 9시 방송되는 SBS 시네마틱 토크 예능 '거장항준' 6회에는 배우 이준혁과 정만식이 출연해 자전영화 '거장항준' 주연 자리를 두고 쫀득한 말맛 토크를 펼친다.이날 이준혁은 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자' 출연을 통해 인센티브를 받았다고 밝혀 시작부터 거장의 어깨를 하늘 높이 치솟게 만든다.이준혁의 고마움에 기다렸다는 듯 입을 연 장항준은 "배우와 스태프들로부터 기대 이상의 인센티브를 받았다는 연락이 왔다"며 셀프 미담을 줄줄이 늘어놓기 시작한다. 이어 "어떤 배우는 예상 금액의 5배를 받았다고 하더라"라고 강조하며 "없는 돈 나누자는 게 아니라 번 돈 나누자는 거야"라고 한껏 어깨를 으쓱거려 현장을 웃음바다로 만든다.장항준의 인센티브 쾌척 소식을 들은 정만식은 자리에서 벌떡 일어나 기립 박수를 보낸다. 정만식은 "역시 거장! 훌륭하다"라는 극찬을 쏟아내며 즉석에서 급 아부 모드를 가동했고, 차기작 주연 캐스팅을 앞둔 오디션장은 순식간에 '장항준 찬양회'로 탈바꿈해 폭소를 안긴다.그런가 하면 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 달라진 장항준의 외모도 도마 위에 오른다. 이준혁이 "내면은 그대로인데 거죽(?)이 바뀌었다. 남의 손을 탄 듯한 느낌"이라고 폭로하자, 김풍은 "최근에 앞머리 심으셨다"며 장항준의 모발이식 근황까지 소환해 배꼽을 잡게 한다. 이에 장항준은 "모발이식이 필요하시면 내게 얘기해라"라고 능청스럽게 받아치며 유쾌한 입담으로 웃음을 끊이지 않게 했다는 후문이다.통 큰 인센티브로 기립 박수까지 받아낸 장항준의 셀프 미담과 배우들의 거침없는 폭로전은 19일 밤 9시 방송되는 '거장항준' 6회에서 공개된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)