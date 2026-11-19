▲ 리트만점자 이진우 씨
법학적성시험 만점자 이진우 씨가 행방불명 상태여서 경찰이 추적에 나섰습니다.
오늘(19일) 오전 8시 42분쯤 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.
경찰과 소방 등이 함께 관악구 신림동의 자택을 찾았다가 이 씨의 부재를 확인한 뒤 철수했습니다.
이후 경찰은 이 씨의 행적을 추적한 끝에 소재지를 광진구로 특정하고 일대를 수색하고 있습니다.
이 씨는 어제 집을 나와 광진구의 한 숙박업소로 이동한 뒤, 오늘 오전 그곳도 떠났습니다.
경찰 관계자는 이 씨의 소재 등에 대해 개인적인 사안이라 확인해줄 수 없으며 어떤 상황인지 말해줄 수 없다고 밝혔습니다.
확인된 이 씨의 마지막 행적은 어제 공개된 한 언론사와 인터뷰입니다.
이 씨는 취재진에 오늘 공개 검증으로 실력을 보여준 뒤 의혹을 털어내겠다고 말했으나 오늘 오전 검증 장소에 나타나지 않았습니다.
검증을 주관하기로 했던 입시학원 측은 "이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태이며 연락을 받지 않고 있다"고 전했습니다.
이 씨가 확언했던 검증을 스스로 무산시키면서 경찰 수사도 급물살을 타는 수순입니다.
경찰은 어제 변호사들의 고발장을 받은 지 몇 시간 만에 해당 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당했습니다.
이 씨의 의혹이 수능시험 부정행위 의혹으로 번지면서 사실관계를 확인하기 위해 신병 확보 등 강제수사가 불가피할 것으로 보입니다.
경찰은 앞서 자수한 세무사 시험 수석의 자택도 압수수색하고 출국금지했습니다.
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