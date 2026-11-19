▲ 리트만점자 이진우 씨

법학적성시험 만점자 이진우 씨가 행방불명 상태여서 경찰이 추적에 나섰습니다.오늘(19일) 오전 8시 42분쯤 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.경찰과 소방 등이 함께 관악구 신림동의 자택을 찾았다가 이 씨의 부재를 확인한 뒤 철수했습니다.이후 경찰은 이 씨의 행적을 추적한 끝에 소재지를 광진구로 특정하고 일대를 수색하고 있습니다.이 씨는 어제 집을 나와 광진구의 한 숙박업소로 이동한 뒤, 오늘 오전 그곳도 떠났습니다.경찰 관계자는 이 씨의 소재 등에 대해 개인적인 사안이라 확인해줄 수 없으며 어떤 상황인지 말해줄 수 없다고 밝혔습니다.확인된 이 씨의 마지막 행적은 어제 공개된 한 언론사와 인터뷰입니다.이 씨는 취재진에 오늘 공개 검증으로 실력을 보여준 뒤 의혹을 털어내겠다고 말했으나 오늘 오전 검증 장소에 나타나지 않았습니다.검증을 주관하기로 했던 입시학원 측은 "이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태이며 연락을 받지 않고 있다"고 전했습니다.이 씨가 확언했던 검증을 스스로 무산시키면서 경찰 수사도 급물살을 타는 수순입니다.경찰은 어제 변호사들의 고발장을 받은 지 몇 시간 만에 해당 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당했습니다.이 씨의 의혹이 수능시험 부정행위 의혹으로 번지면서 사실관계를 확인하기 위해 신병 확보 등 강제수사가 불가피할 것으로 보입니다.경찰은 앞서 자수한 세무사 시험 수석의 자택도 압수수색하고 출국금지했습니다.