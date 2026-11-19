▲ 메카 성지순례 온 무슬림들

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2035년이면 세계에서 신자 수가 가장 많은 종교가 기독교에서 이슬람교로 바뀔 것이라는 전망이 나왔습니다.18일 미국 퓨리서치센터의 인구 전망에 따르면 이슬람교는 높은 출산율을 바탕으로 신자 수가 빠르게 늘어나는 반면에 기독교는 상대적으로 낮은 출산율과 종교 이탈 등의 영향을 받을 것으로 예상됐습니다.퓨리서치센터에 따르면 2020년 전 세계 기독교인은 22억 7천만 명으로 무슬림 20억 2천만 명보다 많았으나, 2035년에는 무슬림이 25억 7천만 명으로 크게 늘어 기독교인 25억 2천만 명을 넘어설 것으로 예상됐습니다.최근 추세가 이어지면 2070년 무슬림은 36억 명을 웃돌고 기독교인은 30억 명에 조금 못 미칠 전망입니다.두 종교 모두 신자가 늘지만 이슬람교의 증가 속도가 훨씬 빠르다는 것입니다.콘래드 해킷 퓨리서치센터 선임 인구학자는 AP통신에 "아기들 때문"이라며 개종 등 종교적 정체성 변경의 영향은 출산율보다 훨씬 작다고 설명했습니다.2020∼2025년 무슬림 여성의 합계출산율은 여성 1명당 3.1명으로 기독교인 여성의 2.5명보다 높았습니다.나머지 여성 전체의 평균은 1.6명으로, 세대 간 인구 규모 유지에 필요한 것으로 여겨지는 2.1명에 못 미쳤습니다.2020년부터 2070년까지 전 세계 인구는 29% 증가할 것으로 전망됐습니다.이 기간 인구 증가 전망치는 종교별로 이슬람교 +80%, 기독교 +30%로, 주요 종교 중 이 둘만 전체 인구 증가세를 넘어서는 성장을 할 것으로 예상됐습니다.유대교는 +20%, 힌두교는 +17%, 기타 종교는 +9%였습니다.즉 유대교와 힌두교 등은 신자의 절대적 수는 늘지만 세계 인구에서 차지하는 비중은 감소할 것으로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)