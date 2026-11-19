▲ 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR) 2026' 개막을 사흘 앞둔 16일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장 외벽에 행사 홍보를 위한 대형 걸개가 내걸려 있다.

이미지 확대하기

국내 최대 게임 전시회인 '지스타(G-STAR) 2026'이 오늘(19일) 부산 벡스코에서 나흘간의 일정으로 막을 올립니다.올해 지스타는 AI 기업인 뤼튼테크놀로지스가 처음으로 메인 스폰서를 맡아 게임과 AI의 융합 가능성을 선보이는 가운데 국내외 주요 게임사들의 신작 공개와 체험 행사, 유명 개발자들의 강연 등으로 꾸며집니다.대규모 전시와 함께 네이버 치지직을 통한 온라인 생중계, 글로벌 게임 플랫폼 스팀과의 협업도 추진해 전 세계 게이머와의 접점을 넓힐 예정입니다.지스타 조직위원회는 지스타 2026이 오늘부터 22일까지 총 41개국 천 237개사 3천445 부스 규모로 열린다고 밝혔습니다.올해 지스타는 외연 확장과 자체 콘텐츠 고도화를 기조로 나흘간 다채로운 콘텐츠를 선보입니다.뤼튼테크놀로지스는 비(非) 게임 기업으로서는 처음으로 메인 스폰서를 맡았습니다.뤼튼은 지스타 현장에서 'AI와 크랙으로 여는 창작의 신세계'를 주제로 대규모 전시와 발표를 진행합니다.크래프톤은 올해 지스타에 10년 연속으로 참가, 국내 게임사 중에서는 가장 큰 전시 공간을 구성합니다.크래프톤은 '크래프톤 나우' 콘셉트의 부스를 통해 ▲ PUBG: 배틀그라운드 ▲ 타래: 언바운드 ▲ 에이지 트위스터 ▲ 왈츠앤잼 ▲ 템빨용사 등 총 5종의 기존 작품과 신작을 선보입니다.중견 게임사 웹젠도 지스타에서 웹소설 기반의 차기작 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'를 선보입니다.중국 대형 게임사 호요버스는 다음 달 출시 예정인 '쁘띠플래닛'과 내년 선보이는 차기작 '붕괴: 넥서스 아니마'를 국내에서 최초로 시연합니다.BTC 제2전시장은 글로벌 대형 게임사들로 구성됐습니다.제2전시장에는 캡콤, 세가, 넷이즈, CD 프로젝트 레드(CDPR) 등 해외 주요 개발사가 대거 참가합니다.캡콤은 현장에서 내년 출시 예정인 '록맨: 듀얼 오버라이드' ·'몬스터 헌터 와일즈 어센던스' 등을 시연합니다.세가는 내년 선보이는 기대작 '토탈 워: 워해머 40,000'을 비롯해 오픈월드 드라이빙 게임 '크레이지 택시: 월드 투어', 축구 매니지먼트 게임 '풋볼 매니저 27' 등을 전시할 예정입니다.CD 프로젝트 레드(CDPR)는 대표작인 '더 위쳐 3: 와일드 헌트'와 '사이버펑크 2077' 테마의 전시장을, 넷이즈는 '원스휴먼'과 '연운' 시연 및 현장 이벤트를 진행합니다.현대자동차는 현장에 특별 부스를 내고 레이싱 시뮬레이션 게임 '그란투리스모 7' e스포츠 대회 '2026 현대 N 버추얼컵 그랜드 파이널' 행사를 개최합니다.문화체육관광부 산하 한국콘텐츠진흥원은 현장에서 '게임문화축제'와 '콘솔게임 공동관'을 운영합니다.서울에서 부산 지스타로 자리를 옮긴 게임문화축제에서는 국내외 인기 게임 IP 몰입형 체험 전시, 국립국악원·국립부산국악원과 함께하는 국악·K-POP 게임 사운드트랙 공연이 펼쳐집니다.콘솔게임 공동관에서는 국내 우수 중소기업의 콘솔 게임 10종이 전시되며, 소 니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)의 인기 타이틀도 체험해 볼 수 있습니다.국내 게임사 네오위즈는 게임문화축제 현장에서 한국적 세계관을 담은 공상과학(SF) 게임 '산나비: 귀신 씌인 날', 서울을 배경으로 한 어드벤처 게임 '안녕서울: 이태원편' 부스를 마련했습니다.이밖에 진흥원 산하 교육기관 게임인재원 공동관에서는 7기 교육생들의 졸업 프로젝트 11종을 전시·체험할 수 있습니다.지스타 기간인 오늘부터 내일까지는 메인 콘퍼런스 G-CON이 벡스코 오디토리움에서 열립니다.G-CON에서는 국내외 유명 게임 개발자와 콘텐츠 창작자들이 연단에 올라 자신의 게임 개발 경험을 공유하고 관람객들과 소통할 예정입니다.'더 위쳐' 시리즈의 마르친 블라하 스토리 디렉터, '스텔라 블레이드'를 만든 김형태 시프트업 대표, '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 '극한직업'의 이병헌 감독, 웹툰 '유미의 세포들' 이동건 작가 등이 현장에 참석합니다.온라인과 오프라인 간 연계도 강화했습니다.지스타의 개막 전야 온라인 쇼케이스 '지스타 프리미어'를 비롯해 현장 방송 프로그램 '지스타 TV' 등 전 프로그램은 네이머의 스트리밍 플랫폼 치지직을 통해 단독 송출됩니다.지스타는 행사 기간 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)과 협업, 특별 페이지를 열고 전 세계 게이머를 대상으로 참가사들의 타이틀 할인 정보와 출품 신작을 홍보합니다.조직위원회는 관람객 안전을 최우선 가치로 삼아 올해도 지난해처럼 100% 사전 예매제를 적용하고, 안전 인력 배치를 강화했다고 밝혔습니다.(사진=뤼튼테크놀로지스 제공, 연합뉴스)