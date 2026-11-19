▲ 일본 규슈 서부 구마모토현서 규모 5.7 지진

일본 규슈 서부 구마모토현에서 오늘 새벽 2시 22분쯤 규모 5.7의 지진이 발생했습니다.일본 기상청에 따르면 진원의 깊이는 10㎞이며, 쓰나미는 발생하지 않았습니다.이번 지진으로 인해 구마모토현 미나마타시, 아시키타마치, 쓰나기마치, 구마무라, 아사기리마치 등에서 진도 5약의 흔들림이 관측됐습니다.일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 규모와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체 등의 흔들림 정도를 수치로 나타낸 상대적 개념입니다.진도 5약은 대부분의 사람이 두려움을 느끼며 선반에 놓인 식기나 책장의 책이 떨어질 수 있는 정도입니다.구마모토현에서는 지난 7월 규모 7.1의 강진이 발생했습니다.일본 기상청은 지진이 7월 지진의 여파라면서 앞으로 1주일 정도는 최대 진도 5약 정도의 지진에 주의하고 더 강한 흔들림을 동반하는 지진이 발생할 가능성이 있다며 주의를 당부했습니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)