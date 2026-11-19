[경제 365]



주요 시중은행에서 돈을 빌리고 이자도 못 내는 이른바 '깡통 대출'이 5조 원을 넘어섰습니다.



금융감독원에 따르면, 4대 은행의 올해 3분기 말 무수익여신 잔액은 5조 873억 원으로, 지난해 말보다 32.2% 늘었습니다.



같은 기간 총여신이 3.3% 늘어난 것보다 훨씬 가파릅니다.



특히 기업 부문이 44% 급증해 3조 7천779억 원에 달했고, 가계는 7% 늘었습니다.



전체 증가액의 93.1%가 기업 쪽에서 나왔습니다.



은행별로는 하나은행이 1조 6천529억 원으로 잔액과 증가 폭 모두 가장 컸습니다.



시중은행 관계자는 반도체 등 일부 업종의 호황과 달리 철강, 석유화학 등은 회복이 더뎌, 공단 지역 일부 중소 제조업체의 상환 여력이 떨어진 것도 영향을 준 것으로 분석했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.