<앵커>



AI 부정행위 의혹에 휩싸인 법학적성시험 만점자 이진우 씨가 오늘(19일) 예정된 공개 검증 방송에 불참했습니다. 이 씨는 유튜브 방송에서 수능 국어영역 문제를 실시간으로 풀어서 의혹을 해소하겠다는 입장이었는데, 약속된 방송시간에 나타나지 않았습니다.



이세현 기자가 보도합니다.



<기자>



지난 2008년 시험 도입 이후 최초로 법학적성시험 리트에서 만점을 받은 이진우 씨가 오늘 예정된 공개검증 방송에 불참했습니다.



이 씨는 AI 부정행위 의혹에 휩싸이자 한 유튜브 방송에서 실시간으로 수능 국어 문제를 풀어 실력을 입증하겠다고 공언해 왔는데, 수능 국어 시험이 시작되는 8시 40분까지 스튜디오에 나타나지 않은 겁니다.



휴대전화도 꺼준 채 연락이 되지 않아 예정된 검증 방송은 취소됐습니다.



[주관사 IDA 관계자 : 이진우 씨가 오지 않는다고 저희들은 판단하고 실질적인 공개 검증을 마치도록 하겠습니다.]



앞서 이 씨는 스스로 공개한 리트 시험지로 AI 부정행위 의혹에 휩싸였습니다.



일부 객관식 문제에서 답을 지우고 다른 답을 고른 흔적이 있었는데, 공교롭게 연달아 세 문제의 수정하기 전 답안이 바로 앞 문항 정답과 일치한 겁니다.



이 씨의 과거 수능 성적도 도마 위에 올랐습니다.



지난 2012년 처음 수능에 응시했을 당시 전 과목에서 6~8등급을 받았고 5년 뒤에도 국어 7등급을 받았는데, 지난해에는 전체 영역에서 단 한 문제만 틀리며 서울대 치의학과에 진학한 겁니다.



당시 생명과학Ⅱ 과목에서 단 한 문제만 틀린 이 씨가 수능 직전까지 기초적인 수준의 과외를 받았다는 주장이 나오는 등 의혹은 끊이지 않았습니다.



이 씨의 부정행위 여부를 밝혀달라는 내용의 고발장까지 잇따라 제출되기도 했습니다.



오늘 아침에는 이 씨에 대한 실종 신고가 접수되면서 경찰은 일단 이 씨의 소재 확인에 나섰습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 이소영)