<앵커>



AI 부정행위 우려 속에 2027학년도 대입 수학능력 시험이 치러지고 있습니다. 출제 당국은 이번 수능에서 초고난도 문제를 배제하고, 고교 교육 과정의 내용과 수준에 맞춰 적정 난이도로 출제했다고 밝혔습니다.



정반석 기자가 보도합니다.



<기자>



2027학년도 수학능력시험이 전국 1천312곳 시험장에서 일제히 시작됐습니다.



오전 8시 10분 입실 마감 후 안경 전수 점검 등을 마친 뒤 8시 30분 전국에 위급재난문자가 발송됐습니다.



수험생이 제출하지 않고 숨긴 휴대전화를 찾아내기 위한 조치입니다.



올해 수능에서는 이른바 '킬러 문항', 초고난도 문제를 배제하는 기조가 유지됐습니다.



고교 교육과정의 핵심 내용을 중심으로 공교육만으로도 변별력을 확보할 수 있게 출제했다는 겁니다.



[오기영/수능 출제위원장 : 사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항은 철저히 배제하였으며.]



국어와 수학, 탐구 영역에서는 선택과목에 따른 유불리 가능성을 최소화했다고 밝혔습니다.



특히 이과생의 사회탐구 쏠림 현상, 이른바 '사탐 런'을 고려해 모의평가와 원서 접수 결과 등을 분석하고 과목별 난이도 균형을 맞추려 했다고 설명했습니다.



지난해 지나치게 어려웠다는 지적을 받은 영어 영역은 난이도를 미세 조정했습니다.



[오기영/수능 출제위원장 : 이번 수능에서는 (영어 영역) 난이도를 미세 조정했습니다. 그래서 여러분께서 관심 있어하시는 1등급 비율은 아마도 안정적으로 달성하지 않을까 예상하고 있습니다. ]



EBS 수능 교재와 강의의 연계율은 문항 수를 기준으로 50% 수준입니다.



올해 수능에는 55만여 명이 지원했고, 시험은 일반 수험생 기준 오후 5시 45분까지 진행됩니다.



한국교육과정평가원은 시험이 끝난 뒤라도 AI 부정행위 의심 정황이 확인되면 적극 대응하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 김윤성)