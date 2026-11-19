법학적성시험, 리트 만점과 서울대 치의학과 합격 과정에서 부정행위 논란이 불거진 이진우 씨가 과거 공갈 범죄로 구치소에 복역했다는 보도가 나왔습니다.



JTBC는 이 씨의 개명 전 이름, 그리고 이 씨가 공개한 수험서에 적힌 생년월일과 일치하는 판결문을 확인했다고 밝혔습니다.



판결문에는 2022년 이씨가 피해자들을 속이고 협박해 돈을 뜯어낸 공갈 등 혐의로 징역 6개월이 선고됐다는 내용이 담겨 있었다고 전했습니다.



또, 판결문에 적시된 이 씨는 동종 전과 3범으로, 집행유예 판결을 받고 두 달 만에 같은 수법으로 범죄를 저질렀다는 내용도 있었다고 덧붙였습니다.



JTBC는 또, 이씨와 구치소 방을 함께 썼다고 주장하는 A 씨를 인터뷰했다고 보도했습니다.



A 씨는 인터뷰를 통해 "이씨가 성균관대 수학과를 다닌다고 했다. 사기로 돈을 모아 학습교재를 만드는 게 목표라고 했다. 단순히 생활비를 벌려고 사기 범죄를 저지르는 게 아니라고 했다"고 주장했습니다.



JTBC는 이씨가 이런 주장에 대해 아무런 답변을 하지 않았다고 밝혔습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 김기현 , 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)