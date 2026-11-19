▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 고사장이 마련된 대구 수성구 대구여고에서 한 학부모가 수험생의 손을 꼭 잡아주고 있다.

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대구에서 수험생 5명이 경찰의 도움으로 무사히 시험장에 도착했습니다.대구경찰청에 따르면 오늘 오전 7시 34분쯤 동구 대구공업고를 시험장으로 알고 잘못 찾아온 수험생을 경찰이 원래 시험장인 남구 대구고까지 약 9.1㎞ 긴급 수송했습니다.오전 7시 38분쯤에는 대구 동구 한 아파트 엘리베이터에 10분간 갇혔다는 112 신고를 받고 출동한 경찰이 소방 당국과 협력해 수험생을 구조한 뒤 남구 대구고까지 데려다줬습니다.오전 7시 42분쯤 남구 경일여고에 도착한 여학생은 학교 앞에서 근무하던 교통안전팀 직원에게 도움을 요청해 순찰차를 타고 약 3.2㎞ 떨어진 중구 경북여고까지 이동했습니다.오전 7시 45분쯤 달서구 이곡네거리에서는 수험생을 태운 학부모가 차량정체로 입실 시간에 늦을 것 같다며 도움을 요청하자 경찰이 달서구 대건고까지 약 4.5㎞를 에스코트했습니다.오전 8시쯤 서구 대구과학기술고 앞에서도 시험장 착오로 도움을 요청한 남학생을 경찰이 약 3㎞ 떨어진 서구 서부고등학교까지 수송했습니다.대구경찰청은 오늘 수험생 2만 5천389명이 응시하는 관내 51개 시험장 주변에 교통경찰 105명, 지역 경찰 82명, 기동대 85명, 모범운전자 등 협력 단체 회원 293명 등 총 565명을 배치했습니다.순찰차 37대와 지역순찰차 42대, 사이드카 12대 등 차량 91대도 투입했습니다.경찰은 3교시 영어영역 듣기평가 시간인 오후 1시 10분부터 1시 35분까지 시험장 주변 차량을 우회시키는 등 소음 발생을 최소화할 계획입니다.(사진=연합뉴스)