▲ 위고비

식품의약품안전처는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 온라인 불법 판매와 알선·광고를 집중 점검한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.위고비, 마운자로 등을 해외에서 직접 구매하거나 중고 거래하는 불법 행위 등을 살핀다는 방침입니다.식약처는 비만치료제 불법 판매 점검을 위해 모니터링과 현장 점검, 수사 등을 수행하는 비만치료제 불법판매 점검 특별 TF를 신설했습니다.또 비만치료제를 불법 판매한다는 사실을 인지한 경우 이를 신고할 수 있는 센터를 운영합니다.특별 TF는 다이어트와 비만 치료 등을 내세워 소비자를 유인하는 온라인 불법 판매 알선·광고와 카페·블로그 등을 통한 판매사이트 소개, 개인 간 중고 거래, 사회관계망서비스에서 비만치료제 판매를 목적으로 1대1 채팅을 유도하는 게시물 등을 집중적으로 살핍니다.또 이 같은 게시물을 적발하면 방송미디어통신심의위원회 등에 즉시 차단을 요청할 예정입니다.개인이 해외에서 자가 치료 목적으로 구매해 들고 국내로 들여온 제품을 재판매하거나 지인에게 주는 경우는 약사법 위반에 해당하며, 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 처분이 내려집니다.식약처는 이러한 불법 행위에 대해 수사 의뢰와 고발 등을 조처합니다.