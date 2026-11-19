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배우 전도연이 데뷔 이후 처음으로 SNS를 개설하고 팬들과 소통에 나섰다.18일 오후 전도연은 개인 SNS를 개설하고 미국에 머물고 있는 근황을 사진으로 공개했다.공개한 사진은 제17회 거버너스 어워즈 애프터 파티에 참석한 모습이다. 이와 함께 "거버너스 어워즈, 가능한 사랑"이라는 짧은 문구를 덧붙였다.거버너스 어워즈는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 주최하는 시상식으로, 아카데미 시상식 시즌의 시작을 알리는 행사다.SNS 첫 게시물로 거버너스 어워즈 애프터 파티 사진을 올려 '가능한 사랑'의 오스카 레이스 출발을 알렸다. 전도연은 영화의 주역인 이창동 감독, 조인성, 조여정과 미국에 머물고 있다.이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'은 올해 베니스국제영화제 심사위원 대상을 받으며 전 세계의 주목을 받았다. 지난 9월 23일 국내 극장 개봉을 한데 이어 지난 8일 넷플릭스를 통해 전 세계에 스트리밍 서비스 됐다.넷플릭스의 전폭적인 지원 아래 오스카 레이스도 시작했다. '가능한 사랑'은 내년 3월 열리는 미국 아카데미 시상식 국제장편영화상과 여우주연상(전도연) 등에 도전했다. 미국 현지 언론도 두 부문 최종 후보 입성을 전망하고 있다.전도연은 데뷔 이후 처음으로 개인 SNS를 개설하며 국내 팬은 물론 글로벌 팬들과도 본격적으로 소통할 것으로 보인다.<사진 = 전도연 개인 SNS>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)