▲ 충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 7명이 탄 어선이 연락이 끊긴 가운데 해경 대원들이 경비함정 갑판에서 탐조등을 비추며 실종 어선을 수색하고 있다.

ASEAN, APEC 정상회의 일정을 소화 중인 이재명 대통령이 충남 태안군 인근에서 발생한 어선 실종 관련 보고를 받고 수색에 최선을 다하라고 지시했습니다.강유정 청와대 수석대변인은 오늘(19일), 언론 공지를 통해 "이 대통령은 충남 태안군 격렬비열도 인근 어선의 연락 두절 상황이 길어지고 있다는 보고를 받은 뒤 국무총리 및 관계 부처를 통해 수색에 최선을 다할 것을 지시했다"고 밝혔습니다.그러면서, "(수색 작업에) 임하는 인원의 안전에 유의하며 실종 가족의 지원에도 부족함이 없도록 할 것을 지시했다"고 전했습니다.지난 16일 오전 7시 16분쯤, 충남 태안군 신진도항을 출발한 7.93톤 급 연안통발 어선 '해광호'는 다음 날인 17일 새벽 3시 7분쯤 인천 옹진군 목덕도 서쪽 약 26해리 해상에서 연락이 끊겼고, 현재까지 발견되지 않고 있습니다.해광호엔 한국인 3명과 외국인 4명 등 7명이 탑승한 것으로 파악됐습니다.(사진=태안해안경찰서 제공, 연합뉴스)