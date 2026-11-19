▲ 충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 7명이 탄 어선이 연락이 끊긴 가운데 해경 대원들이 경비함정 갑판에서 탐조등을 비추며 실종 어선을 수색하고 있다.

해경이 충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 두절된 어선 해광호(7.93t)에 대한 이틀째 수색에 나섰습니다.태안해양경찰서에 따르면 해경은 어젯밤(18일) 풍랑주의보 속에 야간 집중 수색을 벌였으나 해광호와 승선원 7명을 찾지 못했습니다.수색에는 경비함정 16척과 유관기관 선박 3척 등 함선 19척이 동원됐습니다.밤사이 사고 해역에는 2∼4ｍ 높이의 파도가 일고 강한 바람과 함께 비와 우박까지 내렸습니다.해경은 날이 밝으면서 해수 유동 예측분석 시스템 등을 활용해 수색 구역을 재설정한 뒤 최종 위치 확인 지점을 중심으로 해상과 항공, 육상에서 입체 수색을 하고 있습니다.현재까지 함선 45척(해경 39척·유관기관 6척)과 항공기 8대를 투입했습니다.해경은 해광호의 최종 위치 소실 지점을 지나간 선박들을 상대로 탐문을 벌이고 있으며 중국 측에도 수색 공조를 요청했습니다.태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 지난 16일 오전 7시 16분쯤 태안 안흥외항을 출항했습니다.배에는 선장을 포함한 한국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명이 탄 상태였습니다.해광호는 출항 이튿날인 17일 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했습니다.이후 어제 새벽 1시쯤 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 들어왔습니다.신고 이후 사고 해역 주변에서 선체 일부나 구명조끼 같은 유류품은 발견되지 않았습니다.현지 어민들에 따르면 해광호는 원래 꽃게 통발 어선이지만, 통발과 자망 면허를 모두 갖고 있어 꽃게 어획량이 줄자 홍어잡이에 나선 것으로 전해졌습니다.(사진=태안해안경찰서 제공, 연합뉴스)