▲ 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 전남광주 남구 대성여자고등학교에 마련된 한 고사장에서 수험생들이 책을 펼치고 공부하고 있다.

수능을 앞둔 긴장감에 인공지능을 활용한 시험 부정행위 우려까지 겹치면서 수험생과 학부모들은 옷차림과 준비물 하나에도 신경을 쓰는 모습을 보였습니다.종로구 경복고에서 아들을 배웅한 이정옥씨는 "아들이 옷에 단추를 다 떼어 달라고 해서 떼어줬다"라며 "흔들리지 말고 네 소신대로만 하라"고 했다고 전했습니다.이 씨의 아들은 휴대전화도 차에 두고 들어갔습니다.복도에 내놓은 가방에 다른 사람이 전자기기를 넣어 자신이 부정행위자로 몰릴까 걱정하는 목소리도 나왔습니다.휘문고에서 만난 학부모 강지윤 씨는 "복도에 둔 가방에 문제가 생길까 봐 가방에 자물쇠도 채우는 경우도 있다고 한다"라며 "공부 외적인 것으로 신경을 많이 쓰게 되는 수능이다. 아이들도 감독관 선생님들도 억울한 경우가 없길 간절히 바란다"라고 했습니다.막판까지 달라진 준비물 안내에 혼란을 겪었다는 반응도 이어졌습니다.반포고 앞에서 만난 한 50대 학부모는 "샤프심을 쓸 수 없다는 얘기에 어제 문방구로 달려가 연필을 샀다며 아이들이 각자 쓰던 물건으로 시험을 준비해왔는데 갑자기 바꿔야 했다"고 토로했습니다.유찬서군은 "수능을 앞두고 관련 사건이 많이 터지다 보니 같은 반 친구들도 수능이 연기될 수 있다는 등 이야기가 많았다"라며 "학생들은 열심히 준비해서 수능을 보는데 부정행위가 판을 친다고 생각하니 허탈했다"고 말했습니다.감독관들도 부담을 느끼기는 마찬가지였습니다.광진구 광남고에서 만난 교사 신문희 씨는 교직 생활 17년 차라며 "이전 감독 때보다 긴장된다. 아이들이 더 긴장할까 봐 걱정된다"고 했습니다.6년 만에 찾아온 수능 한파에 수험생들의 옷차림도 두꺼웠습니다.입김이 나오는 추위에 패딩과 장갑으로 몸을 감싸고 손난로를 쥔 채 시험장으로 들어갔습니다.교문 앞에서 학부모가 자녀의 가방에 담요를 넣는 모습도 나타났습니다.자녀 대신 가방을 메고 온 부모들은 교문 앞에서 가방을 건네고 어깨를 두드리거나 꼭 껴안았습니다.자녀가 시야에서 사라진 뒤에도 교문을 바라보며 기도하거나 눈물을 훔치는 부모들이 있었습니다.반포고 앞에서 두 손을 모아 기도하던 학부모는 고생한 수험생들이 실수하지 않고 최고의 점수를 받았으면 좋겠다고 설명했습니다.중동고 1·2학년 학생들은 선배들이 시험을 잘 보길 바란다며 교문 앞에서 절을 했습니다.휘문고에는 인근 초등학교 학생 세 명이 종이와 상자에 수능 대박을 적어 들었습니다.허민혁군은 누나, 긴장하지 말고 하던 대로 하면 좋은 결과 있을 거니까 파이팅이라고 외쳤습니다.경복고 앞에서 가족과 기념사진을 찍던 손현민군은 만점자 인터뷰할 때 다시 오셔도 됩니다라며 웃었습니다.어머니 김유아 씨는 "못해도 내 아들이고 잘해도 내 아들이다. 그냥 최선을 다하길 바란다"라고 강조했습니다.입실 마감 시간이 다가오자 교문을 향해 뛰어오는 수험생들도 눈에 띄었습니다.광진구 광남고에는 경찰차가 사이렌을 울리며 수험생을 태우고 도착했고, 오전 8시 8분쯤에는 오토바이를 타고 온 수험생도 들어갔습니다.오전 8시 10분이 되자 서초구 반포고 교실에서는 반입 금지 물품을 1교시 시작 전까지 제출하라는 안내 방송이 나왔습니다.수험생들은 긴장한 표정으로 방송을 듣거나 참고서를 읽었습니다.이어 안경을 착용한 수험생들은 모두 안경을 벗어 책상 위에 올려놓으십시오라는 안내가 흘러나왔습니다.감독관들은 책상 위 안경을 하나씩 들어 스마트 안경인지 확인했습니다.수험생들은 양 소매를 걷어 검사받았습니다.시계가 아날로그식인지도 일일이 확인했고 제출한 스마트폰 등에는 스티커를 붙여 수거했습니다.(사진=연합뉴스)