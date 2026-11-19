법학적성시험, LEET 만점과 서울대 치의학과 합격 이력과 관련한 부정행위 의혹 해소를 위해 오늘(19) 치러지는 대학수학능력시험 국어 영역 실시간 풀이를 예고했던 이진우 씨가 검증장에 모습을 드러내지 않았습니다.



앞서 이 씨는 오늘 오전 8시까지, 서울 강남구 대치동에 있는 한 입시연구소에 도착해 수능 1교시 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 채점 결과까지 공개할 예정이었습니다.



불거진 의혹에 대한 정면 돌파 의지를 피력했던 이 씨는 취재진과 현직 입시 강사들을 참관인으로 대기 시킨다고 했었고, 금속탐지기 검색, 귀, 코, 입 내시경 검사까지 받기로 약속했습니다.



하지만, 오전 8시가 지나도록 이 씨는 검증장에 모습을 드러내지 않았고 휴대전화도 꺼져 있었는데, 30분 넘게 이 씨를 기다렸던 주최 측은 결국, 검증 무효를 선언했습니다.



뒤늦게 이 씨가 온다고 해도 문제 유출 가능성이 있기에 공정한 검증이 이뤄졌다고 보기 어렵고, 의혹이 더 늘어나기 떄문이라고 그 이유를 설명했습니다.



주최 측은 이제는 검증의 효력이 없는 것으로 판단했다고 덧붙였습니다.



온라인 생중계 게시판엔 이 씨의 소식을 두고 "결국 도망갔다" "증명이 안 되니 잠적했다"는 내용의 반응들이 쏟아지고 있습니다.



이런 가운데, 이진우 씨가 지난해 치른 수능 시험지가 서울 강북구에 있는 영훈고등학교에 보관돼 있다는 주장이 나왔습니다.



이 씨는 이 시험으로 서울대 치의학과에 합격했습니다.



박정훈 국민의힘 의원은 "규정상 수능 1년간 시험지를 보관하고 폐기하게 돼 있다"며 오늘 "그 시험지를 폐기할 수 있다"고 우려를 드러냈습니다.



서둘러 시험지 실물 확보가 필요하다는 주장인데 박 의원은 이어 "온종일 그 시험지 확보를 위해 교육부와 서울시교육청을 상대로 노력했지만 답변은 개인정보보호법에의해 자료 제출이 불가하다는 것이었다"고 밝혔습니다.



박 의원은 국민이 알고 싶어하는 내용을 공개할 의지는 없는 것이냐며 정부의 미온적 대응을 놓고 재차 따져 묻기도 했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)