▲ 부산지방법원, 부산지법

생성형 인공지능을 이용해 진단서 수십 장을 위조하고 복무를 이탈한 사회복무요원이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.오늘 법조계에 따르면 부산지법 형사4단독 변성환 판사는 사문서위조, 위조사문서행사, 병역법 위반 혐의로 기소된 20대 남성 A 씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.부산의 한 구청 소속 사회복무요원인 A 씨는 지난해 7월부터 올해 3월까지 챗GPT를 이용해 진단서 41장을 위조하고, 이를 제출해 병가를 받는 수법으로 총 50일간 복무를 이탈한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 챗GPT로 진단서를 만들고 원부대조필 및 의사성명란에는 인터넷 검색으로 확보한 도장과 그림 파일을 덧붙인 것으로 드러났습니다.변 판사는 "진단서까지 위조해 짧지 않은 기간 복무를 이탈한 점에서 죄책이 가볍지 않다"고 지적했습니다.이어 "초범이고 법정에서 다시는 재범하지 않겠다고 다짐한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)