▲ 사적보복 대행 범죄

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가상자산을 받고 특정인 주거지 등을 직접 찾아가 오물을 투척하고 래커칠을 하는 등 방식으로 '사적 보복'을 대행한 조직의 총책과 중간 관리책 등이 공소청에 넘겨졌습니다.대구경찰청 광역범죄수사대는 범죄집단 조직·가입·활동 및 주거침입, 명예훼손, 재물손괴 등 혐의로 사적 보복 대행업체 총책 30대 A 씨와 중간 관리책, 자금관리책, 행동대원 등 8명을 공소청에 구속 송치했습니다.A 씨 조직에 보복 범행을 의뢰한 혐의로 B 씨를 입건해 조사하고 있습니다.A 씨가 총책으로 있는 조직은 2025년 8월부터 지난 3월까지 텔레그램 채널을 이용해 범행 의뢰를 받은 뒤 서울, 대구 등지에 있는 피해자 90여 명의 주거지와 영업장 등을 찾아가 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커로 욕설이 담긴 낙서를 하고, 자극적인 허위 사실이 적힌 전단도 유포한 혐의를 받고 있습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 사적 보복을 대신해 주는 대가로 건당 수십만∼수백만 원 상당의 가상자산 등을 의뢰자들로부터 받은 뒤 직접 또는 중간 관리책을 통해 행동대원들에게 범행을 지시한 것으로 드러났습니다.특히 총책 A 씨는 수사망을 피하기 위해 철저한 비대면 원칙을 고수하며 다수 텔레그램 계정을 활용해 중간 관리책, 자금관리책, 행동대원 등과 연락을 주고받았으며, 범행 대행비도 가상자산으로만 받았습니다.또 직접 피해자 주거지 등을 찾아 오물 투척 등을 한 행동대원들도 범행에 투입되기 전 경찰 추적을 피하는 방법 등을 담은 매뉴얼을 숙지하도록 교육받은 것으로 조사됐습니다.경찰은 이와 함께 A 씨 등 지시를 받고 서울, 경기 등지에서 보복 범행을 저질렀다가 해당 관할 경찰서에 검거돼 이미 재판에 넘겨진 행동대원 26명에게도 범죄집단 가입·활동 등 혐의를 추가로 적용해 입건했습니다.(사진=대구경찰청 제공, 연합뉴스)