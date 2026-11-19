"재난문자를 시험 중에도 수시로 발신하는 것을 검토하도록 했다". 어젯밤(17일) 이재명 대통령의 지시 이후 수능을 하루 앞두고 정부가 추가 대책을 내놨습니다.



시험 당일 오전 8시 30분 첫 재난문자에 이어 불시에 문자를 추가 발송하겠다는 겁니다.



이 대통령이 '시험 중', '수시' 발송 검토를 언급했지만 교육부는 언제 몇 번 발송할지를 따로 밝히지는 않았습니다.



내일(19일) 경보음은 40데시벨 이상, 10.5초 동안 울립니다.



속삭임보다는 크고 일반 대화보다 작지만 조용한 환경이라면 분명하게 들릴 음량입니다.



숨겨둔 스마트폰을 더 확실히 잡아내겠다는 취지지만, 수험생들 사이에서는 시험의 흐름이 끊길 거라는 우려가 쏟아졌습니다.



[윤모 씨/수험생 : 예민한 수험생들은 귀마개를 끼기도 하고, 저도 (시계) 초침 소리도 그렇게 (방해로) 생각도 들고, (그런데) 재난문자가 만약에 울린다 치면은, 피해를 크게 받을 것 같고...]



이 대통령은 감독관의 확인 조치로 방해받은 시간만큼 시험 시간 연장 방안을 검토하라고도 지시했지만 지체된 시간을 누가, 어떻게 계산할 것인지 불분명하고 형평성 문제가 불거질 가능성이 높습니다.



[박남기/광주교대 교육학과 명예교수 : 문제가 딱 생겼는데 '그때부터 정확하게 3분이었다, 우리가 허비된 시간이' 이렇게 나오기가 어렵잖아요 자칫 잘못하면 많은 혼란이 (발생할 수 있겠네요.)]





아예 위급 재난문자 수신을 회피할 수 있다는 방법까지 온라인에서 공유되면서 실효성 논란도 불거졌습니다.



부정행위 신고에 1억 원 신고 포상금을 주자는 이 대통령 제안에 대해서도 반응은 차갑습니다.



[이혜정/교육과혁신연구소 소장 : 너무나 비교육적이고 반교육적이라고 봅니다. 시험 감독은 당국의 책임이자 의무이지, 그거를 친구, 아이들에게 떠넘기는 구조는 (무책임합니다.)]



부정행위를 막겠다고 세운 대책이지만 오히려 혼란을 키우는 것은 아닌지 우려의 목소리가 나옵니다.



불시 재난문자? 1억 포상금? 대책마다 '혼선' (2026.11.18 8뉴스)



(취재 : 한성희, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 이찬수·김한결, 영상편집 : 이소영, VJ : 신소영, 제작 : 디지털뉴스부)