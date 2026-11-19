▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 경남도교육청 88(창원)지구 제24시험장인 마산여자고등학교에서 한 수험생 책상 위에 연필이 놓여 있다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수는 오늘(19일) 고등학교 공교육에서 다루는 내용만으로도 충분한 변별력을 확보할 수 있도록 출제했다고 밝혔습니다.오 위원장은 오늘 정부세종청사에서 연 출제 방향 브리핑에서 "(고교) 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 타당하게 측정할 수 있도록 최선을 다해 출제했다"고 강조했습니다.이어 교육과정의 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제하였으며 교육과정의 핵심적인 내용일 경우 기존 시험에서 다루어졌더라도 필요하다면 질문의 형태와 문제 해결 방식을 바꾸어 출제했다고 설명했습니다.또 사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항은 철저히 배제했으며 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 충분히 확보할 수 있도록 출제했다고 덧붙였습니다.오 위원장은 수능의 EBS 연계율에 대해 EBS 연계율은 문항 수 기준으로 50% 수준에서 연계 체감도를 높였다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)