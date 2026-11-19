▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 경남도교육청 88(창원)지구 제24시험장인 마산여자고등학교에서 한 수험생 책상 위에 연필이 놓여 있다.
2027학년도 대학수학능력시험(수능) 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수는 오늘(19일) 고등학교 공교육에서 다루는 내용만으로도 충분한 변별력을 확보할 수 있도록 출제했다고 밝혔습니다.
오 위원장은 오늘 정부세종청사에서 연 출제 방향 브리핑에서 "(고교) 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 타당하게 측정할 수 있도록 최선을 다해 출제했다"고 강조했습니다.
이어 교육과정의 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제하였으며 교육과정의 핵심적인 내용일 경우 기존 시험에서 다루어졌더라도 필요하다면 질문의 형태와 문제 해결 방식을 바꾸어 출제했다고 설명했습니다.
또 사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항은 철저히 배제했으며 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 충분히 확보할 수 있도록 출제했다고 덧붙였습니다.
오 위원장은 수능의 EBS 연계율에 대해 EBS 연계율은 문항 수 기준으로 50% 수준에서 연계 체감도를 높였다고 전했습니다.
(사진=연합뉴스)
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