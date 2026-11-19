▲ 발코니 붕괴 인천 송도 아파트

인천시는 국토교통부와 공동으로 구성한 송도 아파트 발코니 붕괴 시설물사고조사위원회가 조사 기간을 2개월 연장하기로 의결했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.이에 따라 지난 8월 21일 시작해 이달 20일까지 계획됐던 조사 기간은 내년 1월 20일까지로 늘어납니다.조사위원회는 객관적 사고 원인 규명을 위해 그동안 9차례 전체회의를 열고 설계도서를 비롯한 관련 자료 검토와 관계자 청문, 현장 품질조사, 구조 검토 등을 진행했습니다.인천시는 조사 기간 연장이 추가 현장조사와 유형별 3차원 수치·구조해석, 현재 진행 중인 정밀안전진단 결과 참고 등을 위한 결정이라고 설명했습니다.이어 조사 과정에서 명확한 원인이 규명되고 최종보고서 작성이 완료되면 예정 기한 전이라도 조사를 끝낼 방침이라고 덧붙였습니다.인천 송도국제도시에서는 지난 8월 7일 오전 6시쯤 준공 1년 6개월 된 아파트의 2층 세대 외벽으로 돌출된 발코니가 지상으로 추락하는 사고가 발생했습니다.해당 세대는 분양된 상태였지만 입주가 이뤄지지 않았고, 사고 당시 주변을 지나던 주민이 없어 다행히 인명피해는 없었습니다.홍건호 조사위원장은 "구조·시공 등 분야별 전문가들이 모든 가능성을 열어두고 설계·시공·감리 등의 적정성을 면밀히 검토하고 있다"며 "객관적·과학적으로 사고 원인을 규명하고, 실효성 있는 재발방지 대책을 내놓겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)