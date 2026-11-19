▲ 소니 그레이

미국프로야구 메이저리그(MLB)의 정상급 투수 소니 그레이(37)가 3년 만에 미네소타 트윈스에 복귀합니다.미네소타는 오늘(19일) 우완 선발투수인 그레이와 5천500만 달러(약 734억 원)에 2년 계약을 맺었습니다.이번 계약에는 2027시즌 뒤 그레이가 옵트아웃(계약 파기)을 선언할 수 있는 조항도 포함됐습니다.빅리그 14년 차인 그레이는 통산 143승 107패, 평균자책점(ERA) 3.51을 기록했습니다.2013년 오클랜드 애슬레틱스에서 데뷔한 그레이는 2022년과 2023년 미네소타에서 활약했습니다.2023시즌에는 8승 8패, ERA 2.79, 탈삼진 183개를 잡아 올스타에 뽑히며 아메리칸리그(AL) 사이영상 투표에서 2위에 올랐습니다.2024년과 2025년에는 세인트루이스 카디널스 유니폼을 입은 그레이는 올 시즌 보스턴 레드삭스에서 18승 5패, ERA 2.72를 찍으며 개인 최고 성적을 거뒀습니다.스피드는 조금 떨어졌지만 6개 구종의 다양한 변화구와 정교한 제구력으로 안정된 투구를 보였습니다.그러나 뉴욕 양키스와 와일드카드 시리즈에서 4⅔이닝 동안 2실점 한 상황에서 투구 수 70개에 불과했지만 강판당하자 채드 트레이시 감독에게 공개적으로 불만을 터뜨려 논란이 일었습니다.결국 시즌 뒤 보스턴을 떠난 그레이는 좋았던 기억을 간직한 미네소타에서 내년 시즌을 준비하게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)