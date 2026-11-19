▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 오전 8시 30분 전국에 위급재난문자가 일제히 발송됐다. 사진은 이날 수능 시험장이 마련된 대구여고 앞 위급재난문자 수신 모습.

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2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 오전 8시 30분 전국에 위급재난문자가 일제히 발송됐습니다.수능 부정행위 방지를 위해 위급재난문자가 발송된 것은 이번이 처음입니다.교육부와 행정안전부에 따르면 오늘(19일) 오전 8시 30분 전원이 켜진 전국의 휴대전화에서 최대 볼륨(최소 40 데시벨 이상)으로 10.5초간 위급재난문자 경보음이 울렸습니다.발송된 문자에는 '잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [교육부]'라는 내용이 담겼습니다.이번 조치는 최근 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려가 커지면서 시험장에 휴대전화를 몰래 반입하거나 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 마련됐습니다.위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 이용자가 수신을 거부할 수 없다는 특징이 있습니다.휴대전화의 전원만 켜져 있으면 경보음이 울리기 때문에 시험장에 제출하지 않은 휴대전화를 찾아낼 수 있다는 것입니다.정부는 이날 위급재난문자를 불시에 추가로 발송할 예정입니다.당초 정부는 시험 시작 전인 오전 8시 30분 한 차례만 발송할 계획이었으나, 수험생이 문자 발송 전에 휴대전화 전원을 껐다가 이후 다시 켜 부정행위에 활용할 가능성이 제기되면서 추가 발송을 결정했습니다.(사진=연합뉴스)