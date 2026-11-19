▲ '스캔들 파문' 젠슨 황 엔비디아 CEO, 33년 만에 퇴진

미국 현지 시간 18일 뉴욕증시 주요 지수가 혼조세로 마감했습니다.전날 장 마감 후 발표된 엔비디아 실적이 예상을 웃돌았지만, 인공지능 AI 인프라 투자에 대한 시장의 불안감을 완전히 해소하지는 못했습니다.뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 561.25포인트 내린 50,198.17에 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스, S&P 500지수는 전장보다 16.90포인트 내린 7,323.63에 마감하며 5거래일 연속 하락했습니다.기술주 중심의 나스닥 종합지수는 101.50포인트 상승한 24,429.89에 거래를 마쳤습니다.엔비디아는 시장의 예상을 뛰어넘는 3분기 매출과 순이익을 발표했습니다.이에 힘입어 장 초반 상승 출발했으나, 곧 상승분을 반납하고 2.89% 하락 마감했습니다.엔비디아의 개별 성적표보다 AI 인프라 구축에 투입되는 대규모 자본지출과 부채조달 등 구조적 문제에 시장의 관심이 쏠렸다는 분석이 나옵니다.반도체 종목들의 주가는 엇갈렸습니다.엔비디아의 경쟁사인 AMD와 브로드컴은 올랐지만, 인텔과 마이크론은 각각 0.91%, 1.00% 내렸습니다.다우지수의 하락에는 유나이티드 헬스(-10.21%) 등 헬스케어 종목의 급락과 셰브런(-4.02%) 등 에너지 관련주의 약세가 겹쳤습니다.반면 소매업체들은 강세를 보였습니다.연말 쇼핑 시즌을 앞두고 긍정적인 실적과 전망을 내놓은 타깃은 4.01% 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)