인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.



[SBS 김태현의 정치쇼]

이미지 확대하기

▷김태현 : 격주로 만나보고 있지요. 국민의힘 5선 중진의원인 나경원 의원과 함께합니다. 의원님, 안녕하세요.▶나경원 : 안녕하세요.▷김태현 : 의원님, 먼저 이 얘기부터 해 볼게요. 오늘 수능인데요. 오늘이 역대 가장 걱정되고 좀 그런 수능이잖아요. 부정행위 신고하면 포상금 1억 준다 대통령이 그 얘기하고, 뭐 긴급재난문자 오늘 보낸다 그러고요. 여러 가지 대책이 있는데, 이거 어떻게 보세요?▶나경원 : 저는 일단 오늘 수능시험 보러 가는 우리 수능생들 응원합니다. 모두 자기가 준비하는 것만큼 실력들 다 발휘하시기를 기원하고요. 그리고 여러분의 꿈을 응원합니다. 정말 그냥 수험생들한테, 수험생 부모님들한테 죄송하다는 말을 해야 될 것 같아요. 이게 도대체 나라가 나라인지. 저는 정부가 정말 이 대책을 조금 더 꼼꼼하게 미리미리 준비했어야 하는데요. 정말 이 며칠 사이에 얼마나 큰 혼란이 있습니까.▷김태현 : 맞아요.▶나경원 : 정말 누더기식 대책을 계속해서 발표하고 있고요. 대통령께서는 지금 중국 가서 그냥 마음에 내키는 대로 발표를 하시는지 이게 계속해서 혼란을 주고 있지 않습니까. 재난문자만 해도 시험문자를 중간에 뭐 발령하느니 안 하느니 막 이런 문제도 있고 해서요. 정말 이 정부의 총체적인 무능을 탓하고요.▷김태현 : 네.▶나경원 : 저는 이걸 보면서 사실은 제가 화요일에 국무회의 하는 데 앞에 가서 조작기소 특검법 통과시키지 말라고 규탄사(糾彈辭)를 했는데요. 그런데 제가 이런 얘기를 했어요. 화요일의 그때 국무회의에서는 머리를 맞대고 해야 할 일은 이 수능대책이었어요.▷김태현 : 이게 제일 큰 문제이다?▶나경원 : 아니, 제일 중요한 문제가 뭐였습니까?▷김태현 : 수능이.▶나경원 : 대한민국 시험에서 가장 공정성이 필요한 시험. 누구보다도, 어떤 시험보다도 모든 국민들이 관심 있는 그 시험의 공정성을 담보하는 문제에 대해서 치열하게 토론하고, 지혜를 모아야 할 때 국무위원들은 모여서 뭐 했습니까? 대통령의 죄를 지우는 조작기소 특검법을 통과시킨다고 앉아 있는 거예요. 그래서 제가 설마설마 그걸 빌미로 해서라도 이걸 통과를 안 시키고, 본인들이 AI 이 부정행위를 어떻게 막는지에 대한 정말 조금 더 진일보한 그런 대책을 내놓을 줄 알았는데요. 저는 진짜 한성숙 국무총리를 비롯한 국무위원들 자격이 없다고 봅니다. 대한민국 국무위원들이라면 그날에 뭐가 제일 중요합니까? 그래서 저는 너무 안타깝다는 말씀을 드리고요.▷김태현 : 네.▶나경원 : 하여간에 어제까지도 바뀐 여러 가지 수능지침이 있는데요. 전부 다 그 지침 잘 준수하시고요. 오늘 수능 끝나고 나서는 저희가 이와 관련된 교육부 장관을 비롯한 국무위원들의 책임을 물어야 된다고 봅니다.▷김태현 : 일단 오늘은 아무 일도 없어야 되는데요. 어쨌든 이후에는 그 부분에 대한,▶나경원 : 책임을 물어야 한다.▷김태현 : 부실대책에 대한 책임은 반드시 야당으로서 묻고 넘어가겠다는 말씀이셨어요.▶나경원 : 네. 예산심사 중이라서 제가 아침부터 밤 12시까지 예산심사를 하고 있는데요. 교육부 예산을 아무래도 깎아야 되겠는데.▷김태현 : 알겠습니다. 어제 국민의힘으로서는 좋은 일이 하나 있었어요, 국민의힘 입장에서는요. 왜냐하면 추경호 대구시장이 내란방해 혐의 여기에 대해서 1심 선고가 무죄가 나왔는데요. 결과는 어떻게 보셨어요?▶나경원 : 사필귀정, 당연지사. 저는 당연히 무죄가 나올 것이라고 생각했고요. 국민의힘 입장에서만 좋은 것이 아니라 이제 대한민국이 더 이상 이런 내란의 어떤 늪에서 나올, 뭐 갈등하는 것을 이제는 끝내게 되는 그런 하나의 종지부가 되었다 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 그런데 장동혁 대표가 이후에 “당 안에도 내란몰이 세력이 있었다.” 안철수 의원은 “당 밖의 사람을 추종하며 유죄 기우제를 지낸 무리가 있었다.” 뭐 이렇게 글을 올려서요. 일각에서는, 뭐 일각이 아니라 대부분 다 이거는 이제 친한계를 지칭하는 거 아니냐 뭐 이런 말들이 나오는데요. 어떻게 보세요?▶나경원 : 이제 사실은 기억하고 싶지 않은 그런 사건으로 인해서 우리 당이 끊임없이 분열하고 갈등했지요. 특히 계엄해제 표결에 들어갔네 안 들어갔네, 또 탄핵에 동의했네 동의하지 않았네 하는 부분에 대해서 서로의 정당성을 이야기했는데요. 참 제가 사실 늘 이야기하지만, 이 탄핵이라는 것이 자꾸 되풀이돼서는 안 되거든요.▷김태현 : 그건 그렇지요.▶나경원 : 그거는 제가 미국 정치인들을 만났을 때 미국 정치인들이 한 얘기가 있습니다. 미국은 상하원에서 탄핵을 결정하는데 어떤 대통령도 탄핵되지 않았습니다. 닉슨 대통령이 탄핵될 위기에 있었지만, 결국은 사임했습니다. 그래서 그러한 정치제도를 만들었어야 됐었는데, 그 당시부터 우리 당은 이미 그런 준비나 그런 것을 하기에는 갈등과 분열이 많았던 것이지요. 그래서 저는 사실은 이제는 우리가 어떻게 보면 우리 당의 한 페이지가 넘어간 겁니다. 이제 또 새로운 페이지를 만들어가야 된다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 그러면 그 얘기는 추경호, 물론 아직 대법원 확정판결이 나온 건 아니지만요. 1심에서 무죄를 선고받아서 이른바 민주당에서 얘기하는 너희들 내란정당이지? 여기에서는 벗어났으니 더 이상 과거에 누가 뭐 했느니, 어쨌느니 이건 하지 말자는 말씀이신 거지요?▶나경원 : 뭐 그렇다고 책임이 없어지는 것은 아니고요. 잘못이 없어지는 것은 아니지만요. 저는 지금 서로에게 우리가 총부리를 겨누고, 당내에서 자꾸 서로 우리끼리 싸우다가 보면 지금 민주당하고 싸울 일이 많은데 전력소비가 많지 않느냐 하는 거고요. 다만 이런 문제에 대해서 정리를 할 시기가 있기는 있겠지요.▷김태현 : 저에게는 더 이상 내전은 그만하자 뭐 이렇게 들리는데요.▶나경원 : 내전을 또 서로 열심히 하고 있잖아요, 지금.▷김태현 : 그러니까 우리 의원님이 중진의원으로서 내가 그래도 내전을 좀 중지하겠다, 이제 그만둬야 될 때 아니야? 이런 생각을 가지고 계시는 것 같아서요. 지금 말씀하신 거 보면요.▶나경원 : 저는 항상 내전에 대해서는 하지 말자라는 주의입니다. 그래서 내전하려고 따지면 저도 많이 당했지요. 저도 많이 당했고요. 그냥 이게 정치를 오래 하다 보면 민주당이 저한테 막 공격한 것은 물론이고, 우리 당내에서 사실 제가 지금은 뭐 지지율이 이렇지만 한 재선까지는 당내에서 항상 여론조사 1등이었습니다.▷김태현 : 그랬지요.▶나경원 : 그런데 뭐 이런저런 룰을 바꿔서 저를 억지로 떨어뜨리거나, 뭐 연판장을 돌리거나, 또는 뭐 저한테 없던 공소취소를 제 것만 빼달라고 했다는 얘기나 이런 걸 다 기억하면요.▷김태현 : 한도 끝도 없어요?▶나경원 : 그렇게 생각하고, 거기에 계속 날을 세우고, 우리가 그런 것에 패거리를 만들어 싸우고 하다 보면 끝이 없다고 생각합니다. 어쨌든 지금 국민들이 우리 당에게 바라는 것은 무엇일까 생각을 하면요. 이재명 대통령의 말도 안 되는 조작기소 특검법 저거는 본인 죄를 없앤다 단순히 그 문제가 아니라요. 정말 대한민국의 헌법질서를 파괴하는 거 아니겠습니까. 조지 오웰의 동물농장, 모든 동물은 평등하다. 어떤 동물은 더 평등하다라는 이야기를 구태여 하지 않더라도 지금 그런 어떤 생각으로 대한민국을 바꾸고 있는 것에 대해서 우리가 같이 이 부분에 대해서 대항해야 될 것이고요. 이 헌정질서 문제뿐만 아니라 이번에 수능대책, 대응에서 나타난 것처럼 그들이 과연, 지금의 집권세력들이 과연 본인들의 이해관계나 본인들의 어떤 세력구축 외에 국민들의 민생이라든지 국민들의 삶에 관심 있느냐. 그것이 아니라는 걸 지금 자꾸 보여주고 있는데요. 우리가 우리끼리 싸워서 되겠습니까? 그런 부분을 하나하나 짚어내고, 잘못된 부분에 대해서 국민들 마음을 전달하고요. 그래서 더 이상 국정을 망치지 않게 하고요.▷김태현 : 네.▶나경원 : 어쨌든 지금 집권시기가 있는데요. 그전에 뭐 다른 일이 있으면 몰라도, 어쨌든 집권시기가 있는데 그동안 나라를 망가뜨리지 않도록 하는 것이, 막아내는 게 야당의 노력, 역할이겠지요.▷김태현 : 의원님 말씀 들어보니까 공격받은 걸로 말하면 내가 제일 많은데, 나도 참고 있는데 더 이상 안으로 서로 총부리 겨누지 말자, 이제 통합하고 화합하자. 이런 말씀이시잖아요. 민주당에 대응하기 위해서요. 그 말씀에서 하나의 이 행보가 그거 말씀하신 거 일환이지 않을까라는 생각도 드는데요. 한동훈 의원 장인상 조문 가셨잖아요. 물론 한동훈 의원하고 사실 우리 나경원 의원님하고 예전에 전당대회 때 악연도 좀 있었고요.▶나경원 : 악연은 저는 미워하지 않았습니다. 허위사실을 말한 건 한동훈 의원이지요.▷김태현 : 어쨌든요. 그런데 두 번째 날 아침에 우리 의원님이 조문 가셔서 두 분이 밀담을 나눴다 이런 보도도 있어서요.▶나경원 : 당연히 우리가 같이 정치하는 사람으로서 인간적인 도리이고요. 또 요새 워낙 당내에서도 보면 시끄럽잖아요. 그래서 그냥 위로말씀도 전하고요. 이야기 좀 나누고 왔습니다.▷김태현 : 의원님, 두 분이 그래도 꽤 이야기를 나누셨다고 보도가 돼 있던데요. 혹시 무슨 이야기 나누셨는지 하나만 풀어주시면 안 돼요?▶나경원 : 무슨 이야기를 풉니까.▷김태현 : 왜냐하면 한 유튜브에서 의원님이랑 통화했던 기자가 한 얘기를 보면요. “모두가 승리하는 내 생각을 이야기하고 왔다.” 의원님의 생각이요. 뭐 이렇게 말씀하셨다고 보도가 됐거든요.▶나경원 : 뭐 다른 얘기 안 하고요. 그냥 위로말씀도 드리고요. 특히 진형구 전 검사장은 저도 옛날에 검찰시보 할 때 알던 사이이고요. 그런 어떤 위로말씀도 좀 드리고요. 당내 뭐 요새 맨 조작징계라고들 서로들 싸우고 막 그러는데요. 저는 그냥 중진의원이고, 제가 정치 오래 했잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶나경원 : 뭐 그런저런 이야기들을 나누고 그랬어요.▷김태현 : 말씀 들어보면 모두가 승리하는 길이라는 걸 보면 더 이상 싸우지 말고 화합하고 통합하고 이런 건데요.▶나경원 : 그러니까 하도들 싸우지 말자는 얘기를 저는 하지 않을까요? 제가 무슨 말을 했다기보다요. 무슨 말을 했는지 잘 기억도 안 나네요.▷김태현 : 의원님, 혹시 한동훈 의원하고 장동혁 대표 사이가 너무 안 좋잖아요. 그러한 부분들을 보수대통합의 차원에서 의원님이 좀 중재하고자 이런 생각도 좀 있으세요?▶나경원 : 지금 제가 나설 일은 아니고요. 저는 오늘도 예산소위 밤 12시까지 해야 됩니다. 요새 진짜 정신이 없어요. 그래서 저는 조금 지금 사실은 제가 지금 꼭 나서겠다 안 나서겠다가 아니라요. 우리 당이 우리 당내의 갈등으로 국민들 눈살 찌푸리게 하는 일은 없어야 되겠다 하는 생각은 많이 하고 있습니다.▷김태현 : 어느 기사 보니까 누군가 이렇게 얘기했다고 해요. “나경원 의원님의 장점은 한동훈과도, 그리고 장동혁, 정점식, 오세훈과도 모두 대화가 통하는 사람이다.” 이 평가는 어떠세요?▶나경원 : 다 얘기하지요. 얘기 안 하는 사람은 없지요.▷김태현 : 그러니까 내가 중재자가 돼서 모든 갈등을 다 풀 수 있는 역할을 좀 하고 싶다 이런 열망이 좀 있으세요?▶나경원 : 이런 말을 또 너무 많이 하면 그것도 또 문제가 되고요.▷김태현 : 그래요?▶나경원 : 우리가 말보다 행동이 먼저인 것 같습니다. 우리 지금 당내의 갈등은 말이 앞서서 문제인 것 같아요. 당내의 갈등을 풀겠다고 내가 중재자다 이것도 말이 앞서면 안 된다고 생각합니다. 저는 지금 너무 우리 당내에 분열의 골이 깊습니다. 이 문제를 해결하는 데 있어서는 모두 덮고 가자만 이야기해서도 안 될 것이고요. 그렇다고 모두 다 까발려서 누가 옳네 안 옳네 하는 걸로만 해서도 안 된다고 생각합니다. 이런 적정한 균형점을 가져가고 그렇게 하는 데는 시간도 필요할 것이고요. 여러 가지 또 넘어야 될 절차도 있다고 생각을 합니다.▷김태현 : 네.▶나경원 : 그러나 제가 지향하는 바는 내가 뭐 중재자가 되겠다 이런 말이 아니라 우리 당이 지금 해야 될 역할이 뭐이고, 대한민국에서 앞으로 우리가 해야 될 중요한 책무가 무엇인지에 대한 부분에서 끊임없는 고민을 해야 되고요. 저는 그것을 위해서 가장 중요한 것은 총선이 이제 1년 반 정도 남았어요. 한 1년 6개월, 반이 안 남았나요? 그러면 그 총선승리를 위한 기반을 만들어가는 그걸 어떻게 만들어가야 될 것이냐에 대한 고민과 그 역할을 하는 것이 중요하다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 최근에 국민의힘이 내홍 아닌 내홍이 하나 생긴 게 현직 윤리위원인 황경성 윤리위원이 연일 폭로를 해요. 어제는 또 배현진 의원의 징계가 조작징계이다 이러면서 한마디로 윤리위가 장동혁 대표의 의사대로 좌지우지됐다, 윤리위의 실질적 주인은 장동혁 대표이다 뭐 이런 얘기를 하는데요. 이건 어떻게 보세요?▶나경원 : 그게 조작의 증거입니까?▷김태현 : 본인이 이제 그렇게 표현을 했으니까요.▶나경원 : 저는 그게 무슨 조작징계인가 이런 생각이 들고요. 이런 것도 제가 아까 얘기하잖아요. 자꾸 우리가 갈등 키우지 말자라는 얘기예요.▷김태현 : 서로서로?▶나경원 : 네. 그게 무슨 하여간 외부 사람이 뭐 이게 좋겠다고 한 얘기이고, 그게 결과대로 나오기는 했던데요. 윤리위원 중에 한 명이 네라고 대답한 거 아니에요.▷김태현 : 네.▶나경원 : 그런데 어쨌든 이런 문제가 불거지는 것조차도 참 부끄럽다. 우리가 제1야당입니다. 제1야당인데, 제1야당의 윤리위원이라는 사람이 나와서 저렇게 얘기하는 것도 웃기는 일이고요. 그걸 조작징계라고 또 떠드는 것도 별로 안 좋다. 그래서 저는 이런 문제도 더 이상은 논란의 대상으로 삼지 말자라는 것이 제 입장입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님이 비판하셨던 화요일 국무회의에서 조작기소 특검법을 한성숙 총리가 의결하고, 방금 전에 대통령이 재가했거든요. 이 절차는 어떻게 보셨어요?▶나경원 : 한성숙 총리와 국무위원들이 공범이 된 거지요.▷김태현 : 대통령을 위해서요?▶나경원 : 대통령은 비겁하잖아요. APEC으로 도망가버렸잖아요. 본인이 지난주에 국무회의 의결을 할 수도 있었음에도 불구하고 비겁하게 도망갔어요.▷김태현 : 본인이 부담스러워서 의결을 안 했다고 보시는 거예요?▶나경원 : 그렇지요. 뭐 일말의 양심이 있어서 안 했겠습니까? 본인이 부담스러운 거지요. 이거는 명백한 위헌적인 법입니다. 그리고 이거에 따라서 도대체 수사의 권한이 없는 검사에게 수사를 시킨다? 이것은 직권남용이 될 수도 있어요.▷김태현 : 네.▶나경원 : 결국은 한성숙 총리가 공범이 되는 것을, 공범인 것을 자초한 거고요. 저는 요새 그것을 보면 벌거벗은 임금님 우화만 생각나요. 조작기소 특검법 마치 아름다운 옷인 양 이렇게 갖다주고, 대통령은 그거 입고서는 자기 죄 가려진다고 생각하고 있고요. 아첨꾼 신하들은 맞습니다, 죄 없습니다 하는데 국민들은 아는 것이지요. 범죄자 대통령이라는 것을요. 그래서 저는 이 논란 그만 좀 하자. 대통령 임기까지 대통령 잘해라라는 이야기를 꼭 하고 싶습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 할게요. 나경원 의원이었습니다. 감사합니다.▶나경원 : 고맙습니다.