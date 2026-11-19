▲ 2027학년도 LEET

법학적성시험, LEET 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우 씨가 공개 검증에 불참했습니다.이 씨는 대학수학능력시험 국어영역 문제를 풀어 실력을 보여준다고 공언해 왔으나, 오늘 오전 8시 40분까지 공개 검증 장소가 마련된 서울 강남구의 스튜디오에 나타나지 않았습니다.검증을 주관하는 입시학원 측은 유튜브 생중계 도중 "이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태다. 메신저 등으로 계속 연락을 취하고 있다"고 말했습니다.하지만 수능 국어 영역 시작 시각까지 그가 나타나지 않자 공개검증이 무산됐음을 확정했습니다.이 학원 측 유튜브 검증 생중계는 이 씨의 행방에 관심이 쏠리면서 접속자가 40만 명을 넘어섰습니다.확언했던 공개 검증이 무산되면서 이 씨를 둘러싼 생성형 AI 부정행위 의혹이 더 거세지고 있습니다.앞서 이 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적을 받았고 2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았다고 밝혔습니다.하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십 킬로미터를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장하고 있습니다.이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 옮겼습니다.이 씨는 성적 상승의 비결을 담은 책 '브레인 악셀'을 출판하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)