▲ 부산 남구 부산중앙고 시험장으로 향하는 수험생

2027학년도 대학수학능력시험일인 오늘(19일) 부산지역 주요 시험장 앞은 수능 한파와 함께 긴장감이 감돌았습니다.오늘(19일) 오전 7시쯤 부산 해운대구 해강고등학교 앞은 쌀쌀한 날씨에도 시험장을 찾은 수험생과 이들을 배웅하는 학부모, 교사들로 붐볐습니다.인공지능 기기를 이용한 부정행위 논란이 불거지면서 수험생들은 괜한 오해를 피하기 위해 단추가 달린 옷 대신 후드티나 맨투맨을 입는 등 옷차림에도 신경 쓴 모습이었습니다.수험생 강모 양은 "원래 벗고 입기 편한 셔츠를 입으려 했는데 모든 단추에 스티커를 붙여야 한다고 해 후드티를 입고 왔다"고 말했고, "괜한 오해로 불미스러운 상황에 휘말리고 싶지 않았다"고 덧붙였습니다.강 양은 "정시를 준비하고 있다"고 전했고, "10년 넘게 이날을 위해 열심히 공부했는데 노력한 만큼의 결과만 얻어도 좋을 것 같다"고 밝혔습니다.일부 학부모는 눈물을 훔치며 자녀가 시험장 건물 안으로 들어갈 때까지 교문 앞에 서서 뒷모습을 바라보기도 했습니다.반려견과 함께 수험생을 응원하는 학부모도 눈에 띄었습니다.이른 아침부터 고사장 앞에 모인 교사들은 수험생들 어깨를 두드리거나 악수하며 응원의 말을 전했습니다.덕문여고에서 지리를 가르치는 김붕현 교사는 "AI 부정행위 논란으로 어제 수험표를 배부하면서 주의사항을 안내했는데, 오후에 변경된 내용이 추가로 전달돼 학생들에게 다시 연락하는 등 긴장을 늦출 수 없었다"고 설명했습니다.김 교사는 "학생들이 마음을 다잡으려는 듯 생각보다 덤덤한 모습을 보였지만, 속으로는 아주 불안했을 것"이라며 "그동안 준비한 실력을 후회 없이 발휘하고 시험을 잘 치렀으면 좋겠다"고 강조했습니다.부산 동구 경남여고 앞도 차분한 분위기 속에 수험생이 하나둘 시험장에 들어갔습니다.한 학부모는 교문 앞에서 수험생인 딸에게 가방을 넘겨주고 "안 춥지?"라며 옷깃을 여며줬습니다.다른 학부모는 교문 앞에 선 채 수험장으로 걸어가는 딸의 뒷모습을 한참 바라봤습니다.수험생을 응원하러 나온 교사들은 수험생의 이름을 일일이 불러주며 파이팅을 외쳤습니다.교사가 "안아 줄까?"라고 하자 서슴없이 "네" 하고 달려와 와락 안기는 수험생도 있었습니다.부산 남구 부산중앙고 앞 도로는 오전 7시쯤 수험생을 내려준 차들로 주차장을 방불케 했습니다.단추가 달린 옷을 입은 수험생은 찾아보기 힘들었고, 아예 가방 없이 시험장으로 향하는 학생도 더러 보였습니다.교문 앞에서 만난 한 학부모는 "우리 아들은 어제 연필도 다시 샀고, 오늘은 에코백 하나만 들고 갔다"고 전했습니다.이 학부모는 "안 그래도 애가 예민한데, 평소에 안경을 쓰고 있어 시험일이 다가올수록 엄청나게 예민해지는 게 눈에 훤히 보였다"고 말했고, "멘탈이 무너지면 안 된다는 말을 계속해줬다"고 눈시울을 붉혔습니다.부산시교육청 22지구 제31시험장이 마련된 부산 동래고 앞에도 긴장감이 감돌았습니다.수험생 김모 군은 "갑자기 추워진다고 하는데 단추가 없는 옷을 찾는다고 곤란했다"며 "수능 막판에 AI 부정시험 이슈가 너무 불거져 저를 비롯해 친구들이 집중력이 많이 떨어진 것 같아 아쉽다"고 이야기했습니다.오전 8시가 넘어가자 경찰차를 타고 고사장에 도착한 수험생도 보였습니다.아들과 함께 경찰차를 타고 고사장에 도착한 수험생 부모 손모 씨는 "한참 동안 택시가 안 잡혀 경찰에 도움을 요청했다"고 밝혔고, "아들이 침착하게 최선을 다하고 돌아왔으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)