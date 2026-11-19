▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 수능 부정행위 방지를 위해 전국에 일제히 발송된 위급재난문자

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오늘(19일) 오전 8시 30분 전국에 위급재난문자가 일제히 발송됐습니다.수능 부정행위 방지를 위해 위급재난문자가 발송된 것은 이번이 처음입니다.교육부와 행정안전부에 따르면 오늘 오전 8시 30분 전원이 켜진 전국의 휴대전화에서 최대 볼륨으로 10.5초간 위급재난문자 경보음이 울렸습니다.발송된 문자에는 '잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험운영을 위한 협조를 부탁드립니다'라는 내용이 담겼습니다.이번 조치는 최근 인공지능을 활용한 부정행위 우려가 커지면서 시험장에 휴대전화를 몰래 반입하거나 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 마련됐습니다.위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 이용자가 수신을 거부할 수 없다는 특징이 있습니다.휴대전화의 전원만 켜져 있으면 경보음이 울리기 때문에 시험장에 제출하지 않은 휴대전화를 찾아낼 수 있다는 설명입니다.정부는 오늘 위급재난문자를 불시에 추가로 발송할 예정입니다.당초 정부는 시험 시작 전인 오전 8시 30분쯤 한 차례만 발송할 계획이었으나, 수험생이 문자 발송 전에 휴대전화 전원을 껐다가 이후 다시 켜 부정행위에 활용할 가능성이 제기되면서 추가 발송을 결정했습니다.앞서 이재명 대통령도 지난 17일 수능 비상 점검회의에서 시험 중 재난문자를 수시로 발송하는 방안을 검토하도록 지시한 바 있습니다.추가 발송되는 문자에는 '수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다.'라는 문구가 담깁니다.다만 위급재난문자가 수험생뿐 아니라 전 국민의 휴대전화에 발송되면서 갑작스러운 경보음에 시민들이 놀라거나 실제 재난 상황으로 오인했을 가능성도 있습니다.정부는 이러한 혼란을 최소화하기 위해 사전에 TV 자막방송과 안전안내문자 등을 통해 위급재난문자 발송 계획을 안내했습니다.(사진=연합뉴스)