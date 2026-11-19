▲ 이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전 첸하이 국제컨벤션센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 연설을 마친 뒤 손을 들어 인사하고 있다.

이른바 '조작기소 특검법'이 이재명 대통령의 재가를 거쳐 오늘(19일) 공포됐습니다.정부는 오늘 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등 국가기관의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률'을 관보에 게재함으로써 공포했습니다.이 법은 공포일부터 즉시 시행됩니다.이에 따라 특검 추천 등 후속 절차도 이뤄질 예정입니다.특검법은 윤석열 정부 당시 검찰·국가정보원·감사원 등 국가기관이 야당이던 민주당과 정치적 반대 세력을 상대로 조작 수사·기소를 벌였다는 의혹을 규명하기 위한 내용을 담고 있습니다.수사 대상에는 이 대통령 관련 사건인 대장동·위례신도시·백현동 개발 관련 배임, 대장동·백현동 개발 관련 공직선거법 위반, 김진성 씨 위증교사, 쌍방울 대북송금, 성남FC 후원 관련 뇌물 사건에 대한 검찰 수사·기소 과정이 포함됐습니다.인력은 파견 검사·수사관, 특별수사관 등을 포함해 최대 309명으로 구성할 수 있으며, 수사 기간은 최장 200일입니다.정부는 지난 17일 한성숙 국무총리 주재 국무회의에서 특검법을 심의·의결했습니다.(사진=연합뉴스)