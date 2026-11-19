▲ 마우리시오 포체티노 감독

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) '위기의 명가' 맨체스터 유나이티드(맨유) 지휘봉을 잡은 마우리시오 포체티노(아르헨티나) 감독이 미국 대표팀 업무를 마무리하고 마침내 맨체스터에 도착해 맨유 감독으로 활동에 들어갔습니다.포체티노 감독은 오늘(18일) 오후(현지시간) 맨체스터 공항에 도착해 맨유의 캐링턴 훈련장으로 향했습니다.맨유 구단이 공개한 도착 영상에서 포체티노 감독은 밝은 표정으로 "이곳에 오게 돼 무척 기대된다. 이런 멋진 클럽을 맡게 된 건 영광이자 특권"이라면서 "어서 일을 시작하고 싶다"고 소감을 밝혔습니다.맨유는 포체티노 감독이 훈련장 시설을 둘러보고 선수단과 스태프를 만나며 업무를 시작했다고 전했습니다.스페인 에스파뇰과 잉글랜드 사우샘프턴, 토트넘, 첼시, 프랑스 파리 생제르맹(PSG) 등을 이끈 포체티노 감독은 2024년부터 미국 대표팀을 지휘해 오다가 13일 맨유 감독으로 선임됐습니다.그는 토트넘에서 한국 축구의 간판스타 손흥민(LAFC)과 잉글랜드의 골잡이 해리 케인(뮌헨)을 앞세워 2019년 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 준우승을 일군 바 있으며, PSG에서는 프랑스 리그 우승 등을 달성했습니다.이번 시즌 리그에서 1승(5무 4패)을 거두는 데 그치며 EPL 18위(승점 8)로 떨어지는 위기에 놓인 맨유는 구단 레전드 출신의 마이클 캐릭 감독을 경질하고 소방수로 포체티노 감독을 영입했습니다.전날 미국 신시내티에서 열린 아이티와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강전에서 미국 대표팀 고별전을 치렀고, 곧장 맨체스터로 이동한 포체티노 감독은 이제 맨유 데뷔전을 준비합니다.한국시간 23일 오전 1시 30분 영국 리버풀의 안필드에서 열리는 리버풀과의 EPL 경기가 맨유 사령탑으로 첫 경기가 됩니다.(사진=게티이미지)