▲ 이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약식회담을 하고 있다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 방문한 이재명 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 첫 만남을 가졌습니다.한러 정상이 만난 건 지난 2019년, 일본 오사카 G20 정상회의 이후 7년 5개월여 만입니다.청와대 고위 관계자는 어제(18일) 저녁 열린 시진핑 중국 국가주석 주최 만찬에서 이재명 대통령이 푸틴 대통령과 자연스럽게 조우해 10여 분간 대화를 했다고 밝혔습니다.고위 관계자는 "양 정상은 우선 한러 관계에 대해 논의했다. 여건상 쉽지는 않지만 문제가 없는 영역에서 협력의 길을 찾아 관계를 잘 관리하자는 데 의견이 대체로 일치했다"고 소개했습니다.이어 "한반도 정세 악화를 방지하고 긴장을 완화할 필요가 있다는 데에도 의견이 일치했다"며 "이런 맥락에서 북한의 이슈들, 북한 핵 문제도 다뤄졌다. 길게 다뤄진 것은 아니다"라고 설명했습니다.또, "남북관계와 북미관계에 대한 러시아의 입장을 듣고 헤아릴 수 있었다"고 덧붙였습니다.오늘(19일)로 예정된 미·중·러 정상회담에서 한반도 문제가 논의될 수 있느냐는 질문에는 "다뤄질 가능성이 없진 않다"면서도 "주요 이슈가 되지는 않을 것 같다. 아무래도 핵 군축이나 이란, 우크라이나 문제 등이 (주요 이슈가) 될 것으로 보이며, 지역정세 중 (하나의 이슈로) 다뤄질 수 있다"고 전망했습니다.그는 "이 대통령은 이번 계기에 미국 도널드 트럼프 대통령, 시 주석, 푸틴 대통령과 모두 교류를 했고, 그 계기 때마다 한반도 문제에 대한 우리의 입장을 개진했다"며 "미중러 정상 논의에 앞서 우리 입장을 적절히 개진할 기회를 가진 것"이라고 평가했습니다.푸틴 대통령과의 회동으로 이 대통령은 사상 첫 미·중·러 정상회담을 앞둔 시점에 3개 국가 정상들과 대면한 셈이 됐습니다.앞서 이 대통령은 아세안(ASEAN) 정상회의를 계기로 열린 필리핀 대통령 주최 만찬에서 도널드 트럼프 대통령을 만났는데, 어제 만찬에선 서로 맞은 편에 앉아 향후 외교일정과 한미 간 협력 문제에 관한 대화를 나눴습니다.청와대 고위 관계자는 이 자리에서 북미 간 대화에 대해 직접적으로 언급되지는 않았다면서, "주요 20개국(G20) 정상회의 등 외교 일정에 대해 얘기를 나눈 것으로 들었다"고 밝혔습니다.한미 정상 간 골프 회동에 대한 논의도 있었느냐는 질문에는 "다양한 내용의 논의를 지금 다 소개하기는 이르다. 관심 사항은 다 다뤄졌다"고만 답했습니다.APEC을 계기로 북미 대화가 이뤄질 것으로 보느냐는 질문에는 "아직 특별한 동향을 파악한 것은 없다"며 "북미 대화가 어찌 될지는 미지의 영역"이라고 신중한 모습을 보였습니다.어제 APEC 계기 정상회담을 했던 시진핑 중국 국가주석과 나눈 대화도 추가로 소개됐습니다.청와대 고위 관계자는 "회담에서 김정은 북한 국무위원장의 단둥 방문에 대해 간단히 설명하긴 했지만, 북미대화 가능성에 대해서는 구체적인 정보를 갖고 얘기한다기보다는 미국에서 나오는 얘기를 인용하는 정도에서 대화가 이뤄졌다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)