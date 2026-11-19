▲ 크레이그 케슬러 LPGA 투어 커미셔너

미국여자프로골프(LPGA) 투어가 2027시즌부터 흔히 '샷링크'로 불리는 공 위치 데이터를 도입합니다.크레이그 케슬러 LPGA 투어 커미셔너는 오늘(19일) 골프채널과의 인터뷰에서 "선수들이 친 공의 위치를 알려주는 기술을 테스트하고 있다"며 "곧 개막하는 시즌 최종전 투어 챔피언십에서 시범 운영을 한 뒤 내년에는 모든 대회에 도입하겠다"고 밝혔습니다.선수들의 모든 샷과 핀까지 거리, 그린 적중률, 페어웨이 안착률 등을 알려주는 기술은 미국프로골프(PGA) 투어에서는 샷링크라는 이름으로 이미 2001년에 도입됐습니다.레이저 측정 장비와 GPS 등을 활용한 이 시스템은 PGA 투어의 데이터로 축적될 뿐 아니라 온라인과 모바일 앱 등에서도 선수들의 샷 상황을 정확하게 알려줍니다.PGA 투어와 비교하면 LPGA 투어는 한참 뒤처진 시기에 샷링크와 유사한 기술을 도입하는 것입니다.LPGA 투어는 샷링크 수준에는 미치지 못하지만, 훨씬 적은 비용으로 시스템을 개발 중인 것으로 알려졌습니다.케슬러 커미셔너는 "솔직히 LPGA 투어는 그동안 이런 투자를 할 여력이 없었다"면서 "순조롭게 진행된다면 내년 시즌부터 공 위치 데이터가 운영되는 것을 볼 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)