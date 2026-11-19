▲ 김정은 북한 국무위원장이 도농 간 격차를 줄이기 위한 '지방발전 20×10' 정책에 따라 함경남도 낙원군에 건설 중인 공장과 병원 등 현장을 지난 3일 현지지도했다고 조선중앙TV가 5일 보도했다

도널드 트럼프 미국 대통령이 잇따라 북미 회동 의사를 밝히고 있는 가운데, 김정은 북한 국무위원장이 해군대학 등이 있는 함경남도 함흥 일대를 찾았습니다.지난 15~16일 북중접경지역인 양강도를 찾았다가 이후 남쪽으로 이동한 건데, 북한은 트럼프 대통령의 러브콜에 대해서는 별도의 입장을 내지 않고 있습니다.조선중앙통신은 김 위원장이 "18일 김정숙명칭 해군대학을 현지지도"했다며 노동당 중앙군사위원회 부위원장인 박정천이 동행했다고 보도했습니다.김 위원장은 "최고의 전문성을 보유한 해군 지휘관들을 키워내는 것을 본업으로 하는 해군대학의 전략적 의의는 비상히 증대되고 있다"고 말했습니다.이어 "해상주권 수호의 중요성이 더욱 부각되고 있고 가장 간악한 적들과 항시적으로 대치하고 있는 현실은 현대전에 능란하게 대응할 수 있는 유능한 해군전투체계 전문가들과 지휘관들을 더 많이 양성할 것을 절박하게 요구하고 있다"고 강조했습니다.그러면서 "변화된 환경과 날로 증강되는 도전은 강력한 해군건설을 제1의 전략적 임무로 내세울 것을 요구"하고 있다며 해군대학을 "군사교육중심으로 만들어 모든 학생들을 야전형, 실력가형, 행동형의 지휘성원들로 키우는 것이 관건적인 문제"라고 지적했습니다.김 위원장은 해군대학 내 혁명사적관과 군사종합연구실, 종합훈련실 등을 돌아보고 작전연구실과 모의훈련실 훈련 모습을 지켜봤으며 교직원·학생들과 기념사진을 찍었습니다.김 위원장은 또 17∼18일 함경남도 리원군과 락원군의 지방발전정책 대상 건설장을 현지 지도했다고 중앙통신은 전했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)