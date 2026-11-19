<앵커>



한중 정상회담에서는 한반도의 긴장 완화를 위한 논의도 이뤄졌고, 시진핑 중국 국가주석이 미국과 북한의 대화를 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 청와대는 이재명 대통령이 푸틴 러시아 대통령과도 한반도 문제를 논의했다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



사상 첫 미중러 정상회담을 하루 앞두고 열린 한중 정상회담, 이재명 대통령은 한반도 평화의 중요성을 역설하면서 중국의 건설적 역할을 요청했습니다.



[이재명 대통령 : 한반도의 평화와 안정은 양국의 공동 이익에 해당되는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화 공존의 시대를 열어 나가기를 바랍니다.]



이에 대해 시 주석은 최근 북중 관계 동향을 설명하고 북미대화 등 한반도 긴장 완화 노력에 대한 지지를 밝혔다고 청와대는 전했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 아시아태평양 공동체 건설을 추진하며 지역의 평화와 발전을 하는데 더 큰 기여를 하겠습니다.]



트럼프 미국 대통령이 북미 회담 성사를 위해 중국의 역할을 기대하고 있는 상황에서 시 주석이 직접 북미 대화 지지 입장을 밝힌 셈이라 주목됩니다.



청와대 고위 관계자는 다만 북미 대화 가능성은 여전히 미지의 영역이고 특별히 파악된 동향은 없다고 밝혔습니다.



이 관계자는 또 이 대통령이 어젯밤(18일) 시 주석 주최 만찬 직후 푸틴 러시아 대통령과 만나 10여 분간 한반도 현안을 논의했다고 밝혔습니다.



사상 첫 미중러 정상회담을 앞두고 우리 정상이 미중러 정상을 모두 만난 건데, 회담에서 한반도 현안이 의제로 논의될지 여부에 관심이 쏠립니다.



이 대통령은 오늘 3박 4일 아세안 APEC 순방 일정을 모두 마무리하고 귀국길에 오릅니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박선수)