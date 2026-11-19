<앵커>



배달 앱 외주 업체에 위장 취업해서 고객 정보를 빼돌려 사적 보복 테러에 이용한 일당의 범행, 올해 초 저희가 전해드렸습니다. 그런데 당시 유출됐던 개인정보가 또 다른 스토킹 범죄에도 악용된 사실이 추가로 확인됐습니다.



김규리 기자입니다.



<기자>



[SBS 8뉴스 (3월 27일) : 누구나 범죄의 표적이 될 수 있었고. 그 배경엔 배달 플랫폼 업계 1위 배달의민족 개인정보 유출이 있었던 것으로….]



당시 유출됐던 개인정보가 사용됐던 것은 보복 테러만이 아니었습니다.



지난 1월 30대 여성 A 씨가 머물던 남자 친구의 집에 40대 남성 B 씨가 불쑥 찾아왔습니다.



A 씨의 전 연인인 B 씨는 수차례 거부 의사에도 불구하고 계속 A 씨를 스토킹해 오던 상황.



[A 씨/스토킹 피해 여성 : 제가 있을 때는 한 서너 번 찾아온 것 같아요. 제가 경찰에 신고한다고….]



B 씨는 어떻게 A 씨의 남자 친구 집 주소까지 알고 있었던 걸까.



경찰에 스토킹 피해를 신고한 A 씨는 이 점이 의아했는데, 알고 보니 B 씨가 사설탐정을 통해 주소를 확보한 것으로 드러났습니다.



[A 씨/스토킹 피해 여성 : 저한테 너 숨어버리면 흥신소 써서 찾아낼 거고 그럴 거다 얘기를 해서 설마 흥신소를 썼나 했고.]



B 씨가 60대 남성인 사설탐정 C 씨에게 돈을 보냈고, C 씨는 올해 초 구속된 사적 보복 테러 조직의 정 모 씨로부터 주소를 받아 B 씨에게 전달한 것으로 파악됐습니다.



C 씨는 이렇게 불법적으로 수집한 개인정보가 다른 범죄에 악용될 위험까지 미리 알고 있던 것으로 파악됐습니다.



[C 씨/사설탐정 : 주소를 알고 싶다 그러면 기본적인 거 전화번호라든가 생년월일 이런 거 알아야 돼요. 주소를 가르쳐 달라고 그래서….]



경찰은 B 씨를 스토킹 혐의로 송치하고 B 씨와 사설탐정 두 사람에게 개인정보보호법 위반 혐의를 적용해 수사 하고 있습니다.



(영상취재 : 신진수·이찬수, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 이가진)