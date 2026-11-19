<앵커>



미국 연방 하원의회 새 의장으로 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표가 사실상 확정됐습니다. 민주당은 트럼프 대통령 일가족과 측근들의 사익 추구 의혹을 겨냥한 진상 규명에도 본격적으로 나섰습니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



차기 의회 권력을 확보한 미국 민주당이 하킴 제프리스 하원 원내대표를 내년 1월 출범할 120대 연방의회 하원 의장 후보로 선출했습니다.



제프리스는 차기 의회 공식 선출 절차를 마치면 미국 권력 서열 3위이자 역사상 첫 흑인 하원의장에 오르게 됩니다.



제프리스 원내대표는 "전례 없는 부패에 대해 책임을 묻겠다"고 강조했습니다.



[하킴 제프리스/미 하원 민주당 원내대표 : 지난 2년간 자행된 잘못·혼란·부패, 그리고 잔혹 행위에 대해 책임 있는 자들을 반드시 찾아내야 합니다.]



현지 시간 18일 마무리된 알래스카 상원의원 개표에서도 승리하며 56석의 상원 의석과 260석 안팎의 하원 의석을 확보할 전망인 민주당은 도널드 트럼프 대통령 가족과 측근의 사익 추구 의혹을 본격 겨냥하기 시작했습니다.



새 하원 감독위원장을 맡을 로버트 가르시아 의원은 트럼프 대통령의 아들인 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프에게 서한을 보내 사업 관련 기록 등을 보존하라고 요구했습니다.



사위인 제러드 쿠슈너와 JD 밴스 부통령 등 측근과 전현직 행정부 핵심 당국자 10여 명도 대상에 포함됐습니다.



[로버트 가르시아/민주당 의원 : 대통령 가족 중 심각한 부패 혐의에 연루됐을 가능성이 있는 사람들을 반드시 추적할 것입니다.]



가르시아 의원은 서한에서 "트럼프의 두 아들이 설립해 운영 중인 가상화폐 벤처 플랫폼 '월드리버티 파이낸설'을 조사할 수 있다"고 밝혔습니다.



또한 성범죄자 제프리 앱스타인 관련 의혹과 초강경 이민 정책 등도 들여다보겠다고 강조했습니다.



앞서 민주당의 행정부 조사 시도는 범죄 행위라고 반발한 백악관은 "민주당이 허위 조사와 급진 좌파 정책을 택한다면 미국 국민에게 맞서게 될 것"이라며 요구를 거부하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 심수현)