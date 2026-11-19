<앵커>



AI를 악용한 부정행위가 우려되는 초유의 상황 속에 오늘(19일) 2027학년도 대학수학능력시험이 치러집니다. 현장에 나가 있는 취재기자 연결해서 시험장 분위기 알아보겠습니다.



임지현 기자, 아직 수험생들이 보이지는 않네요?



<기자>



저는 지금 서울 영등포고등학교 앞에 나와 있습니다.



오전 6시 반부터 교실에 들어갈 수 있어서 아직 수험생들은 보이지 않고 차분한 분위기입니다.



오늘 전국적으로 아침 체감 온도가 영하권으로 떨어지면서 '수능 한파'라는 말이 체감되는데요.



옷은 따뜻하게 챙겨 입고 나오셔야겠습니다.



오늘 수능은 지난해보다 2천3백여 명 줄어든 55만 1천8백여 명이 응시합니다.



전국의 1천312개 시험장에서 오전 8시 40분, 국어 시험부터 시작합니다.



수험생들은 30분 전인 오전 8시 10분까지 수험표와 신분증을 반드시 지참하고 교실에 들어와 있어야 합니다.



경찰은 오늘 새벽 6시부터 '경계 강화'를 발령하고 시험장 안전 관리를 비롯한 돌발 상황에 대비하고 있습니다.



교통 문제로 지각하는 일이 없도록 서울 지하철은 오전 6시부터 10시, 집중 배차 시간대에 27회 더 운행됩니다.



<앵커>



수험생들이 오늘 신경 써야 할 것도 많아졌는데, 시험장 지침도 설명해 주시죠.



<기자>



가장 먼저 볼 것은 옷입니다.



교육부는 초소형 카메라 등으로 부정행위를 하는 것을 막기 위해 단추가 없는 복장 착용을 권고하고 있습니다.



또 수험생은 흑색 연필만 시험장에 가지고 갈 수 있도록 지침이 변경됐습니다.



컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심은 시험장에서 별도로 지급됩니다.



1교시 시작 전 모든 수험생은 안경을 내려놓고 스마트 안경 여부를 검사받습니다.



예년 수능과 마찬가지로 휴대전화, 태블릿 PC, 전자시계, 블루투스 이어폰 등은 시험장에 가지고 가면 안 됩니다.



미제출 휴대전화 적발 등 부정행위를 막기 위해 오전 8시 반 위급 재난문자를 보내고 불시에 추가 문자도 발송될 예정입니다.



수험표와 신분증도 잊지 말고 가져오셔야 합니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 소지혜)