<앵커>



경기 하남시의 한 아파트 헌옷수거함에서 신생아 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰은 유기와 타살 가능성도 열어두고 용의자를 추적하고 있습니다.



밤사이 사건 사고 소식, 박세원 기자입니다.



<기자>



어제(18일) 오후 3시 15분쯤, 경기 하남시의 한 아파트 헌옷수거함 안에 "아기 시신이 있다"는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



[소방당국 관계자 : 현장 확인하고 저희는 심정지 건으로 아이를 경찰에게 인계하고.]



발견 당시 탯줄이 붙어있었고, 육안상 외상은 없었던 것으로 경찰은 파악하고 있습니다.



경찰은 유기, 타살 등 여러 가능성을 열어두고 주변 CCTV를 분석해 용의자를 추적하고 있습니다.



또한 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인할 계획입니다.



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카페 매장 유리가 산산조각 나있고, 바로 앞에 차량 한 대가 멈춰 서 있습니다.



어젯밤 9시쯤, 서울 영등포구 영등포동의 한 사거리에서 우회전하던 차량이 직진하던 차량을 들이받았습니다.



이 충격으로 직진하던 50대 여성 운전자의 차량이 인근 카페 쪽으로 밀려났습니다.



다행히 카페 안에 사람이 없었고, 운전자들도 크게 다친 곳이 없는 것으로 알려졌습니다.



경찰은 음주운전 사고는 아니었다며 정확한 사실 관계를 조사하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 이상민)