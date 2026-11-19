▲ 차기 미국 연방 하원 감독위원장 맡을 로버트 가르시아 민주당 의원

미국 중간선거 결과로 차기 의회 권력을 장악한 민주당이 도널드 트럼프 대통령 가족과 측근의 사익 추구 의혹 등을 정면으로 겨냥하기 시작했습니다.내년 1월 출범하는 제120대 연방 의회 하원 감독위원장을 맡을 로버트 가르시아 의원은 현지시각 18일 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프 등 트럼프 대통령 아들 2명에게 서한을 보내 사업 관련 기록을 보존하라고 요구했다고 미국 언론들이 보도했습니다.이는 백악관 권력을 활용한 사익 추구 의혹을 받는 트럼프 대통령 가족의 사업이 의회의 핵심 조사 대상이 될 것이라는 의밉니다.가르시아 의원은 서한에서 트럼프 대통령의 두 아들이 설립해 운영 중인 가상화폐 벤처 플랫폼 '월드리버티 파이낸셜'을 조사할 수 있다고 밝혔습니다.이 회사는 아랍에미리트(UAE) 국가안보보좌관이 지원하는 투자회사에 지분 49%를 5억 달러에 매각하는 등 그간 사업 활동을 놓고 여러 의혹이 제기됐습니다.가르시아 의원은 트럼프 대통령의 아들들이 "부친의 대통령직을 통해 막대한 개인적 이익을 얻기 위해 사업을 추진한 것으로 보이며, 부친의 행정부로부터 계약이나 우대 조치를 얻으려는 업체들이 해당 기업과의 관계를 통해 이익을 얻는 것으로 보인다"고 지적했습니다.가르시아 의원은 중동 및 우크라이나 전쟁 관련 협상에서 트럼프 대통령 특사로 활동 중인 맏사위 재러드 쿠슈너에게도 서한을 보냈습니다.그는 서한에서 사모펀드 회사를 운영하는 쿠슈너가 특사 활동을 하면서 전 세계에서 진행한 투자와 관련한 잠재적 이해 상충 문제가 조사 대상이 될 수 있다고 경고했습니다.가르시아 의원은 JD 밴스 부통령, 스티븐 밀러 백악관 비서실장, 수지 와일스 전 백악관 비서실장, 토드 블랜치 법무장관, 크리스티 놈 전 국토안보장관, 킴벌리 길포인 전 그리스 대사 등 트럼프 대통령 측근들과 행정부 전·현직 핵심 당국자에게도 서한을 발송했습니다.이들 서한은 불법 이민자 대규모 추방 작전 등 초강경 이민 정책, 2019년 교도소에서 사망한 성범죄자 제프리 엡스틴과 고위 공직자들의 친분 의혹, 행정부의 엡스틴 파일 공개 과정 등과 관련돼있습니다.가르시아 의원은 밴스 부통령에게 보낸 서한에선 엡스틴 파일과 관련한 백악관 상황실 회의 내역을 요구했습니다.가르시아 의원은 중간선거일인 지난 3일 밤 민주당 압승이 확정되자 소셜미디어에 "변호사를 선임하라"는 짧은 메시지로 대대적인 조사를 예고한 바 있습니다.이에 백악관은 민주당의 무분별한 조사가 '범죄 행위'가 될 수 있다면서 의회의 입법 활동과 무관한 조사권 발동에 대해 형사 수사를 할 수 있다고 대응하고 있습니다.하지만, 가르시아 의원은 이에 굴하지 않고 이날 서한들을 발송하면서 잠재적인 의회의 조사가 "입법 개혁에 필수"라는 문구를 포함했습니다.미 정치전문매체 폴리티코는 가르시아 의원의 서한 발송에 대해 "트럼프 대통령의 남은 임기 동안 민주당이 오랜 법정 공방으로 이어질 수 있는 백악관과의 대립을 피하지 않을 것임을 보여주는 신호"라고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)