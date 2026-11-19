▲ APEC 정상회의 기념 촬영

미국·중국·러시아 정상이 사상 첫 3자 회담을 하루 앞둔 현지시각 18일 오후 중국 광둥성 선전에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영행사에서 첫인사를 나눴습니다.AFP·로이터통신 등에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 APEC 정상회의가 열리고 있는 선전 국제교류센터에서 시진핑 중국 국가주석이 지켜보는 가운데 악수를 하고 짧게 대화했습니다.공개된 영상을 보면 단체사진 촬영 전 트럼프 대통령이 입장해 기다리고 있던 시 주석 내외와 악수를 나눴습니다.트럼프 대통령은 가볍게 시 주석의 팔을 토닥였고, 트럼프 대통령의 발언에 시 주석은 고개를 끄덕이는 모습이었습니다.이후 푸틴 대통령이 오른손을 내밀며 미중 정상이 서 있는 곳으로 다가왔고, 트럼프 대통령과 악수하고 몇 마디를 나눈 뒤 기념 촬영을 위해 자리 잡았습니다.이날 단체 기념촬영에서는 시 주석 내외의 양옆에 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 섰고, 이재명 대통령 내외는 트럼프 대통령 옆에 자리했습니다.미러 정상이 대면한 것은 지난해 8월 미국 알래스카 정상회담 이후 1년여 만입니다.푸틴 대통령은 2017년 베트남에서 열린 APEC 정상회의 이후 9년 만에 다시 단체사진 중앙에 등장하게 됐습니다.블룸버그통신은 "푸틴 대통령이 미국·중국 정상과 함께 중앙에 자리하면서 국제무대에서 그를 고립시키려는 서방의 노력에 강력한 반격을 가한 것"이라고 해석했습니다.러시아는 2014년 우크라이나 영토인 크림반도를 강제로 병합한 뒤 당시 주요 8개국(G8)에서 무기한 '자격 정지' 처분을 받는 등 외교적으로 고립되기 시작했습니다.2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 뒤에는 국제형사재판소(ICC)에서 체포영장이 발부되는 등 국제사회에서 더 멀어졌습니다.시 주석은 이후 이어진 만찬 건배사에서 "아시아태평양의 공동 번영을 위해"를 외쳤습니다.3국 정상은 19일 오후 선전에서 3자 정상회담을 갖고 주요 현안에 대해 논의할 예정입니다.중일 관계 냉각이 1년가량 이어지는 상황에서 다카이치 사나에 일본 총리도 시 주석과 만나 악수했습니다.다카이치 총리는 특유의 환한 표정으로 시 주석에게 다가가 손을 내밀었고 시 주석은 옅은 미소를 띠고 악수에 응했습니다.다카이치 총리가 시 주석에게 짧은 대화를 건넸고 시 주석은 대답 없이 고개를 끄덕였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)