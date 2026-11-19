▲ 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 APEC 정상회의에 참석하기 위해 선전 바오안 국제공항에 도착한 모습

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 위해 민간 항공기의 이코노미 클래스 항공편을 이용한 사실이 알려지면서 국내외에서 화제를 모으고 있습니다.현지시각 18일 AFP통신과 현지 언론에 따르면 각국 정상이 전세기나 전용기 등을 타고 선전에 집결한 것과는 달리 셰인바움 대통령은 멕시코시티에서 선전까지 중국남방항공의 이코노미석을 이용했습니다.한 번에 가는 완전한 직항도, 단거리 여행도 아닙니다.셰인바움 대통령이 탄 항공편은 멕시코 티후아나를 경유해 태평양을 건너 선전으로 향했습니다.일반 상업 노선의 경우 비행시간만 20시간 가까이 걸립니다.셰인바움 대통령의 적잖은 나이를 감안하면 쉽지 않은 여정인 셈입니다.2024년 취임한 셰인바움은 이번에 처음으로 중국을 방문했습니다.셰인바움 대통령은 탑승 전 영상메시지를 통해 "시차가 14시간이나 나기 때문에 도착하면 이틀 뒤가 되겠다"면서 미소를 지어 보였습니다.방문단 규모도 크지 않았습니다.마르셀로 에브라르드 경제장관을 비롯한 주요 각료들과 수행단원 몇몇만 단출하게 동행했다고 현지 언론은 전했습니다.소탈한 모습도 눈길을 끌고 있습니다.탑승 전 승객과 승무원들과 격의 없이 사진을 찍은 셰인바움 대통령은 기내에서도 승객들과 거리낌 없이 소통했습니다.이 같은 모습이 중국 웨이보 등으로 확산하면서 관련 해시태그 조회수가 1천만 회를 넘기는 등 큰 호응을 얻고 있습니다.중국 누리꾼들은 "세금을 낭비하지 않는 검소한 지도자", "허례허식 없는 실용적인 지식인"이라며 찬사를 보내고 있습니다.셰인바움 대통령의 이런 행보는 2023년 대통령 전용기를 매각하는 등 긴축 재정을 펼친 전임자 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 전 대통령의 기조를 충실히 이어받은 것으로 평가된다고 AFP는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)