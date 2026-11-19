▲ 알래스카주 연방 상원의원 당선된 민주당 메리 펠톨라 후보

미국 알래스카주 연방 상원의원 선거에서 민주당 후보가 접전 끝에 공화당 소속 현직 상원의원을 꺾고 승리했습니다.이로써 전체 100명 가운데 35명을 새로 뽑는 이번 중간선거의 상원의원 선거는 마무리됐습니다.민주당은 내년 1월 출범하는 차기 의회 상원에서 56석을 확보해 확실한 다수당 지위를 차지했습니다.공화당 의석은 53석에서 44석으로 줄었습니다.AP 통신은 현지시각 17일 지난 3일 치러진 알래스카주 상원 선거 개표에서 민주당 메리 펠톨라 후보가 공화당 현직 상원의원인 댄 S.설리번 후보를 꺾었다고 보도했습니다.개표는 무려 2주나 걸렸습니다.알래스카주에서 시행 중인 '순위투표제'라는 독특한 선거제도 때문입니다.알래스카에서는 유권자 1명이 전체 후보 4명을 1위부터 4위까지 순위를 매겨 투표합니다.개표는 1순위 표를 먼저 헤아려 과반 득표자가 나오지 않을 경우 꼴찌 후보를 탈락시키는데, 탈락 후보를 1순위로 적은 표를 2순위 후보에게 다시 배분하는 과정을 과반 득표자가 나올 때까지 반복합니다.펠톨라 후보는 이날 99% 개표가 완료된 시점에서 50.1%를 득표하면서 최종 승리자가 됐습니다.펠톨라 후보는 알래스카 원주민입니다.부친은 독일계이지만 모친이 원주민인 유피크족 출신입니다.그는 알래스카의 첫 원주민 출신 연방 상원의원으로 기록됐습니다.앞서 펠톨라 후보는 2022년 연방 하원의원으로 당선됐을 때도 첫 원주민 출신 연방 의회 입성 기록을 남겼습니다.펠톨라 후보의 승리로 민주당은 상원에서 56석을 차지하게 됐습니다.이는 2008년 대선과 함께 치러진 상원 선거에서 57석을 확보한 이후 민주당이 18년 만에 거둔 최대 의석입니다.민주당이 연방 상원 100석 체제 이후 최대 의석을 차지한 선거는 1964년 선거로 68석을 차지한 바 있습니다.민주당은 이번 선거에서 상원 의석 9곳을 공화당으로부터 빼앗았습니다.AP 통신에 따르면 이는 1958년 중간선거 이후 민주당이 68년 만에 최대 의석을 탈환한 것입니다.당시 민주당은 공화당 의석 13석을 가져오고 신설된 알래스카 2석까지 총 15석을 늘리면서 64석을 확보했었습니다.알래스카주는 1968년 이후 미 대선에서 60년 가까이 공화당 후보를 지지해왔고, 2석인 연방 상원의원 자리도 공화당이 거의 독식해온 전통적인 '레드 스테이트'입니다.설리번 의원의 패색이 짙어지자 도널드 트럼프 미 대통령은 알래스카를 직접 찾아 지원 유세를 하는가 하면, 한국의 동의 없이 알래스카 액화천연가스 개발에 거액을 투자한다고 발표하기도 했습니다.결국 펠톨라 후보가 당선됨에 따라 이 사업의 향방과 트럼프 대통령이 일방적으로 주장한 한국의 투자 등이 어떻게 될지 주목됩니다.펠톨라 후보는 선거운동 막판 공화당 후보의 표 분산을 위해 중간 이름만 다른 동명이인 댄 J.설리번 후보를 영입하는 데 민주당 중앙당과 자신의 선거캠프가 연루됐고 본인도 이를 알고 있었다는 의혹이 보도되면서 타격을 받았습니다.트럼프 행정부는 이를 빌미로 펠톨라 후보가 승리하더라도 주 정부가 이를 인증하지 못하도록 소송을 냈고, 이와 별도로 댄 J.설리번 후보가 출마하게 된 경위에 대한 형사 수사를 시작하기도 했습니다.하지만, 고물가·고유가에 지치고 알래스카 주변 바다의 어족 자원 남획에 반대해온 알래스카 민심은 '물고기, 가족, 자유'라는 슬로건을 내걸고 지역 밀착형 선거운동을 벌인 펠톨라를 선택했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)