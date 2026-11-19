<앵커>



오늘(19일) 아침 기온이 뚝 떨어지면서 6년 만에 수능 한파가 찾아왔습니다. 일부 지역에서는 비나 눈도 예보됐는데요. 현장에 나가 있는 저희 기상캐스터 연결하겠습니다.



박세림 캐스터, 화면으로도 매서운 추위가 느껴지는 것 같은데 오늘 날씨 소식 전해주시죠.



<기상캐스터>



6년 만에 수능 한파가 찾아왔습니다.



오늘 찬 바람이 불면서 종일 실제 기온보다 더 춥겠습니다.



수험생 여러분 따뜻한 옷차림으로 몸도 마음도 든든하게 준비하시고요.



그동안 노력이 빛을 발하길 응원하겠습니다.



현재 강원 산지와 일부 영남 지역에는 한파주의보가 곳곳에는 강풍 특보도 내려져 있습니다.



현재 중부 지방은 영하권 기온을 보이고 있고요, 남부도 5도 안팎을 보이고 있습니다.



현재 서울은 0도에 찬 바람이 불면서 체감 온도는 영하 4도 가까이 떨어져 있습니다.



오늘 한낮에도 서울이 5도, 대전 6도에 그치겠습니다.



내일까지 서쪽을 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



비로 내릴 경우 대체로 5~10mm가 예상되고요.



눈으로 내릴 경우 전북 남부 내륙과 제주 산지에 3에서 최고 8cm의 많은 눈이 예보돼 있고 충청이 1~5, 경남 서부 내륙에 1~3cm의 눈이 예상됩니다.



오늘 그 밖의 지역은 하늘 대체로 맑겠습니다.



영하권 추위는 주말까지도 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)