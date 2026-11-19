▲ 18일(현지시간) 미중러 정상

중국 선전에서 미국·중국·러시아 3자 정상회담이 열리는 현지시각 19일 유럽에서는 우크라이나 안보 지원을 위한 국제 연합체 '의지의 연합' 정상회의가 열립니다.독일 도이체벨레(DW) 등에 따르면 프리드리히 메르츠 독일 총리가 주재하는 '의지의 연합' 정상회의가 베를린에서 열리며 유럽을 중심으로 약 20명의 국가 정상이 참석할 예정입니다.스티브 윗코프 미국 특사와 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너도 참석할 예정이라고 DPA 통신이 미국 당국자를 인용해 보도했습니다.앤디 버넘 영국 총리도 참석을 확인했습니다.그는 이날 하원 총리질의에서 미·중·러 정상회담이 유럽 안보에 미칠 영향에 대한 질의를 받자 "중국에서 그 회담이 있을 때 내일 나는 베를린에서 의지의 연합 회의에 참석할 것"이라고 말했습니다.버넘 총리는 "우리가 해야 할 일은 우크라이나를 굳게 지지하는 것"이라며 "(중국에서) 회담이 열리는 가운데 '우리는 우크라이나를 지지한다'는 메시지가 분명히 전달되도록 해야 한다"고 강조했습니다.우크라이나 매체 우크라인스카 프라우다는 프랑스 대통령실인 엘리제궁 소식통을 인용해 의지의 연합 군사 부문인 '우크라이나 다국적군' 배치 계획도 주요 의제라고 전했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석은 19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 회담합니다.이에 유럽 당국자들 사이에서는 유럽이 없는 곳에서 유럽의 미래 안보가 논의되거나 결정될까 우려하는 기색이 더 짙어지고 있다고 폴리티코 유럽판이 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)