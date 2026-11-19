<앵커>



12.3 비상계엄과 관련해 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 대법원판결이 오늘(19일) 오후 저희 생중계로 공개됩니다. 내란죄 사건에 대한 대법원의 첫 판단인데, 유죄 결론이 나온다면 어디서부터 내란죄로 처벌할 건지, 그 기준을 대법원이 내놓을 가능성도 있습니다.



신용일 기자입니다.



<기자>



대법원 전원합의체는 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 한덕수 전 총리 사건에 대한 선고 공판을 오늘 오후 4시부터 시작합니다.



항소심 이후 대법원에 사건이 올라온 지 여섯 달, 전원합의체에 회부된 지는 석 달 만입니다.



앞서 2심 재판부는 비상계엄 선포가 국무위원 심의를 거쳤다는 외관을 형성하기 위해 국무회의 개최를 건의하는 등 한 전 총리가 내란 중요임무에 종사한 혐의를 인정했습니다.



또 이상민 전 장관과 특정 언론사에 대한 단전·단수 조치 이행 방안을 논의한 혐의 등에 대해서도 유죄로 판단했습니다.



비상계엄 해제 뒤 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하려 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 사후 선포문에 서명하고, 이를 폐기한 혐의도 유죄가 인정됐습니다.



다만 윤석열 전 대통령에 대한 헌재 탄핵 심판에 증인 출석해 허위 증언한 혐의 가운데 일부 등은 무죄로 판단하며 1심 형량인 징역 23년보다 낮은 징역 15년을 선고했습니다.



오늘 선고되는 판결은 12.3 비상계엄 관련 내란죄 사건에 대한 첫 번째 대법원판결인데, 유죄가 나온다면 "12.3 비상계엄은 내란"이었다는 사법적 결론이 처음으로 확정되는 의미가 있습니다.



또 내란죄가 인정된다면 비상계엄과 관련한 어떤 행위부터 내란죄로 처벌될 수 있는지에 대한 기준을 대법원이 제시할 가능성도 있습니다.



한 전 총리에 대한 오늘 대법원 선고는 TV와 유튜브 등을 통해 생중계될 예정입니다.