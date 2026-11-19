<앵커>



미국과 중국, 러시아의 사상 첫 3국 정상회담이 오늘(19일) 오후 중국 선전에서 열립니다. 핵무기 감축을 비롯해 이란과 우크라이나 전쟁을 둘러싼 논의도 이뤄질 전망인데, 3국 회담 전에는 미국과 중국의 양자 회담도 진행됩니다.



배성재 기자의 보도입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령이 전용기에서 내리자 시진핑 중국 국가주석이 직접 맞이합니다.



어제 중국 선전에 도착한 트럼프 대통령을 시 주석이 이례적으로 공항에서 영접한 겁니다.



트럼프 대통령과 시 주석, 푸틴 러시아 대통령은 우리 시간 오늘 오후 3시 반 선전 치린산장에서 사상 첫 3국 정상회담을 엽니다.



회담장 주변에는 경비 인력이 대거 배치됐고 산장 간판 촬영까지 통제하는 등 삼엄한 경계가 펼쳐지고 있습니다.



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 3국 정상은 세계 평화와 관련된 주요 현안들에 대해 심도 있게 의견을 교환할 것입니다.]



최대 의제는 핵무기 감축입니다.



중간선거 패배로 정치적 돌파구가 필요한 트럼프 대통령은 중국을 핵 군축 협상에 끌어들이고 이란 문제에서도 해법을 찾으려 하고 있습니다.



러시아 역시 공동성명 채택에 기대를 걸고 있습니다.



하지만 중국이 핵 군축 논의에 소극적인 데다, 이란과 우크라이나 전쟁을 둘러싼 세 나라의 이해관계도 엇갈려 의미 있는 합의에 이르기는 쉽지 않을 전망입니다.



3국 회담에 앞서 열리는 미중 정상회담에서는 내년 1월 10일 시한인 무역 휴전의 연장 여부가 핵심 의제로 꼽힙니다.



여기에 미국은 오늘부터 반도체 칩이나 서버의 소재 국가와 관계없이 중국 등 안보 우려국 기업에 AI 연산 능력을 제공하려면 정부 허가를 받도록 했습니다.



중국이 강하게 반발하고 있는 만큼 AI 반도체 수출 규제 문제도 두 정상의 협상 테이블에 오를지 주목됩니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 최진화)