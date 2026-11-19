2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오늘(19일) 르세라핌 김채원 씨 등 여러 아이돌이 시험장으로 향하는 수험생들에게 힘을 북돋아 줄 노래를 꼽았는데요.



용기와 응원의 메시지도 함께 전했습니다.



최근 위버스 매거진은 11명의 아이돌 멤버들이 참여한 '2027 수능 응원 플레이리스트'를 공개했습니다.



먼저 르세라핌 김채원 씨는 두려움을 인정하고 이를 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 축하하는 르세라핌의 '셀레브레이션'과 사랑하는 사람을 향한 응원과 애정을 담아낸 아이유의 '관객이 될게'를 응원곡으로 꼽았습니다.



결과에 대한 부담을 내려놓고 자신을 믿으라는 격려도 전했는데요.



피프티피프티의 문샤넬 씨는 부석순의 '파이팅 해야지'를 고르며 마지막 순간까지 기운을 잃지 말라고 응원했고, 코르티스의 주훈 씨는 신해철의 '그대에게'를 추천했습니다.