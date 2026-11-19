뮤지컬 '시카고'로 미국 브로드웨이 무대에 섰던 아이비가 국내 무대로 돌아옵니다.



아이비는 브로드웨이 공연에서 배운 것을 국내 공연에서 마음껏 펼치겠다고 말했습니다.



아이비는 지난 8월 미국 브로드웨이에서 뮤지컬 '시카고' 공연을 성공적으로 마쳤는데요.



주인공 록시 하트 역으로 인상적인 연기를 펼쳤던 아이비는 다음 달 5일 개막하는 국내 공연에 오릅니다.



아이비는 2012년 '시카고' 공연에 처음 출연해 600회 가까이 무대에 올랐습니다.



국내에서 수없이 공연을 했어도 현지에서는 새롭게 다가왔다는데요.



그곳에서 배웠던 것들과 느꼈던 것들을 이번 국내 공연에서 마음껏 펼쳐 보이겠다고 각오를 다졌습니다.



또 브로드웨이 공연이 뮤지컬 배우로서의 열정과 꿈을 다시 상기하는 계기도 됐다는데요.



꿈을 가지고 있으니 에너지가 생기더라며 이번 공연에서도 특유의 광기 어린 연기를 과감하게 선보이겠다고 말했습니다.